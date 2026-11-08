EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Asisa Joventut

El partido entre La Laguna Tenerife y el Asisa Joventut de la Liga Endesa se disputará finalmente con público en el pabellón Santiago Martín una vez que el Cabildo de Tenerife ha levantado algunas de las restricciones decretadas por el paso de la borrasca Bruna.
En un principio, el encuentro se iba a disputar a puerta cerrada ya que Tenerife y otras islas del archipiélago canario se encontraban en situación de alerta por lluvia, viento y fenómenos costeros.
Primer cuarto
Un 3+1 de Van Beck puso la primera renta para La Laguna Tenerife (6-2) que quiso imponer un ritmo muy alto de partido, lo mismo que el Joventut.
Con errores por parte de ambos equipos, seguramente por ese ritmo frenético, los badaloneses consiguieron adelantarse en el marcador (17-18) con más de dos minutos por disputarse.
En un último intercambio de canastas, los locales lograron cerrar la primera manga con 25-24.
Segundo cuarto
Gio Shermadini se erigió como el jugador más determinante en el ataque de La Laguna Tenerife. Los locales, gracias a los 8 tantos del georgiano, obligaron a mirar a pedir el primer tiempo muerto de esta manga (32-29).
Pese a las buenas acciones locales, los errores en el tiro libre (solo 4 de 10) lastraban a los de Lakovic mientras la Penya se acercaba (37-36). Jaka tuvo que pedir tiempo muerto.
Al descanso se llegó con 39-45, la actuación arbitral había desquiciado en cierto modo a La Laguna Tenerife.