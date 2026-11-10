Vuelve Exposaldo a Tenerife: cinco días de ofertas y entradas por solo un euro

Exposaldo 2026 regresa esta semana al Recinto Ferial de Tenerife con cinco jornadas dedicadas a las ofertas, liquidaciones y productos rebajados. La feria se celebrará del 12 al 16 de noviembre, con la participación de 120 empresas distribuidas en 180 puestos de venta y entradas a un precio de un euro.
La vigésimo novena edición ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados de exposición, a los que se añadirán otros 2.000 metros cuadrados destinados al mercado de vehículos de ocasión. Los visitantes encontrarán productos de diferentes sectores, desde ropa y calzado hasta muebles, electrodomésticos, juguetes y automóviles.
La cita abrirá sus puertas el jueves 12 de noviembre y permanecerá disponible hasta el lunes 16, con un horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas durante los cinco días.
Cuándo es Exposaldo 2026 y cuánto cuesta la entrada
La feria se desarrollará en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife, situado en Santa Cruz de Tenerife.
- Fecha: del jueves 12 al lunes 16 de noviembre de 2026
- Horario diario: 11.00–21.00 h
- Entrada general: 1 €
Acceso gratuito para mayores de 65 años, menores de 10 acompañados de un adulto y personas con discapacidad, con la documentación acreditativa correspondiente.
La organización ha confirmado estas condiciones en su información oficial para visitantes.
Qué productos se pueden comprar en Exposaldo 2026
Una de las principales características de Exposaldo es la variedad de establecimientos que participan en un mismo espacio.
Los asistentes podrán encontrar ropa, complementos, calzado, electrodomésticos, muebles, decoración, menaje, ferretería y juguetes, entre otros artículos.
La oferta también incluirá motocicletas y vehículos de ocasión, que dispondrán de una zona específica de 2.000 metros cuadrados.
La feria está centrada en la comercialización de productos de liquidación, excedentes de existencias y remates finales. De esta forma, los negocios participantes pueden reducir sus almacenes antes de la campaña comercial de Navidad.
En esta edición estarán presentes 120 empresas y 180 stands, unas cifras que reflejan la dimensión del encuentro comercial.
Más de 44.000 visitantes en la edición anterior
Exposaldo regresa después de superar los 44.000 asistentes en 2025. Según los datos oficiales del Recinto Ferial, la pasada edición recibió concretamente 44.590 visitantes.
El Cabildo de Tenerife busca mantener ese nivel de participación y ofrecer una alternativa de compra a quienes buscan productos a precios reducidos.
El consejero de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández, explica que la iniciativa pretende apoyar al comercio canario, facilitando la salida de existencias acumuladas.
Según Fernández, el objetivo es favorecer la “reducción de stocks” y proporcionar a los comercios una vía de dinamización de cara a la campaña comercial de final de año.
La feria está organizada por la Institución Ferial de Tenerife y el Cabildo insular, y pretende reunir en un único espacio a establecimientos de distintos sectores comerciales.
Con cinco días de duración, Exposaldo 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para adquirir artículos de diferentes categorías antes de que comience la campaña navideña.