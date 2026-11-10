Videojuegos, cosplay y cultura japonesa toman Santa Cruz de Tenerife este domingo

El Mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, se convertirá este domingo, 15 de noviembre, en un punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos, el cosplay y la cultura japonesa. La tercera edición de E-Zone ofrecerá torneos de deportes electrónicos, concursos, actuaciones musicales y exhibiciones entre las 09.30 y las 15.00 horas.
Organizado por el club juvenil Neko, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el encuentro busca dar visibilidad al talento joven de Canarias a través de actividades relacionadas con el entretenimiento digital, la música y las nuevas expresiones culturales.
Entre sus principales atractivos destacan los torneos de FC27, Pokémon VGC y Super Smash Bros, además de concursos de cosplay, una competición de idol inspirada en el pop asiático, una exhibición de fútbol freestyle y la actuación musical de Yumey.
Torneos de videojuegos, cosplay y música japonesa en Tenerife
La jornada comenzará a las 09.30 horas con la apertura del recinto y de E-Market, un espacio integrado en la programación del encuentro.
A partir de las 10.00 horas darán comienzo las competiciones de videojuegos. Los participantes podrán enfrentarse en títulos como FC27, Pokémon VGC y Super Smash Bros, tres propuestas que reúnen a seguidores de diferentes modalidades de juego competitivo.
La programación también reserva un espacio destacado al cosplay, una disciplina en la que los participantes recrean personajes de videojuegos, series, cómics y otras obras mediante disfraces y caracterización.
Según ha explicado el fundador y director de Neko, Bryan Rodríguez, esta actividad ha experimentado un crecimiento considerable desde los primeros encuentros del club, cuando reunía a cinco participantes. Actualmente, los concursos organizados por la entidad cuentan con alrededor de 60 personas por acto.
Otra de las propuestas será el concurso idol, inspirado en la cultura pop asiática, especialmente en el K-pop y el J-pop.
La jornada se completará con una exhibición de habilidades de fútbol freestyle, una actuación musical de Yumey, sorteos y entrega de premios.
Programa y horarios de E-Zone 2026
El encuentro tendrá lugar el domingo 15 de noviembre en el Mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife.
Este es el programa anunciado por la organización:
- 09.30 horas: apertura del evento y de E-Market.
- 10.00 horas: comienzo de los torneos de FC27, Pokémon VGC y Super Smash Bros.
- 10.30 horas: registro de participantes de los concursos de idol y cosplay.
- 11.00 horas: concurso idol.
- 12.15 horas: concurso de cosplay.
- 13.15 horas: exhibición de fútbol freestyle.
- 13.45 horas: actuación musical de Yumey.
- 14.15 horas: entrega de premios y sorteos.
Las personas interesadas en participar en las actividades y competiciones podrán formalizar su inscripción a través de la aplicación de Neko, según ha informado el Cabildo de Tenerife.
Un encuentro para impulsar el talento joven de Canarias
El consejero de Formación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, ha defendido la importancia de crear espacios donde los jóvenes puedan compartir sus aficiones y mostrar sus capacidades.
“Tenemos que potenciar este tipo de eventos diferentes y darle un espacio a tanta gente joven que, a veces, no tiene lugares donde poder expresarse con libertad y disfrutar de aquello que les apasiona”, señaló.
Mesa también destacó la trayectoria de Neko, que ha pasado de organizar pequeños encuentros a desarrollar más de 100 actividades durante este año, con participación de jóvenes de diferentes islas.
Por su parte, la concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, valoró que la cita se celebre en el Mercado de Nuestra Señora de África, uno de los espacios más reconocidos de la capital.
La directora de Marketing de Neko, Valeria Fuerte, destacó la respuesta del público a las actividades desarrolladas durante los últimos meses y animó a los aficionados a acudir este domingo.
E-Zone cuenta con una subvención de 8.000 euros del Cabildo de Tenerife, concedida a través del programa Tenerife Joven en Acción. Esta línea de ayudas dispone de un presupuesto global de 248.000 euros para respaldar proyectos promovidos por empresas, asociaciones y colectivos juveniles.