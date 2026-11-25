El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 25 de noviembre, una ampliación de los permisos laborales retribuidos que afecta a trabajadores y empleados públicos de toda España, incluidos los de Canarias. La reforma establece hasta 10 días por fallecimiento de familiares cercanos y eleva a 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidado del menor.
Las medidas están recogidas en el Real Decreto-ley 42/2026, de 24 de noviembre, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público. La norma entrará en vigor el jueves 26 de noviembre, aunque el disfrute de la ampliación del permiso por nacimiento tendrá un calendario específico.
Nuevo permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar
Una de las principales novedades es la ampliación del permiso por fallecimiento, que pasa a denominarse permiso por duelo en caso de fallecimiento. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores reconocía dos días de permiso retribuido, ampliables a cuatro cuando era necesario desplazarse.
Con la nueva regulación, los trabajadores tendrán derecho a 10 días laborables cuando fallezca su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre, hijo o hija.
Para otros familiares, como hermanos, abuelos, nietos o determinados familiares políticos, el permiso será de tres días laborables, ampliables a cinco cuando exista desplazamiento.
Otra novedad importante afecta al momento de disfrutar el permiso. La persona trabajadora podrá comenzar a utilizarlo dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento, sin necesidad de iniciarlo inmediatamente después de la muerte.
Además, podrá disfrutarse en días discontinuos cuando así lo contemple la negociación colectiva.
Estos permisos son retribuidos, por lo que el trabajador conserva su derecho a percibir el salario correspondiente.
El permiso por nacimiento aumenta a 20 semanas
El decreto también amplía el permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 19 a 20 semanas para cada progenitor.
En el caso de las familias monoparentales, la duración aumenta de 32 a 34 semanas.
Las 20 semanas se distribuyen de la siguiente manera:
- Seis semanas obligatorias, que deben disfrutarse de forma ininterrumpida inmediatamente después del nacimiento.
- 11 semanas adicionales, que pueden distribuirse en periodos semanales hasta que el menor cumpla 12 meses.
- Tres semanas para el cuidado del menor, que podrán utilizarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el niño cumpla ocho años.
En las familias monoparentales, la distribución será de seis semanas obligatorias, 22 semanas durante el primer año y otras seis hasta que el menor cumpla ocho años.
La ampliación también se aplica a los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, conforme a los requisitos legales.
Cuándo entran en vigor los nuevos permisos
Aunque la norma entra en vigor el 26 de noviembre de 2026, existe una excepción para la semana adicional por nacimiento y cuidado del menor.
Esta ampliación será aplicable a los nacimientos, adopciones y demás situaciones contempladas que se produzcan desde la entrada en vigor del decreto.
Sin embargo, la nueva semana adicional no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027. Lo mismo sucede con las dos semanas añadidas para las familias monoparentales.
Por tanto, la fecha de entrada en vigor del derecho y el momento desde el que puede solicitarse su disfrute son diferentes.
Nuevos derechos para cuidar a familiares enfermos
La reforma incorpora también medidas para facilitar el acompañamiento de personas que necesitan cuidados paliativos.
Los trabajadores podrán solicitar adaptaciones de su jornada laboral, incluidos cambios de horario o en la forma de prestar sus servicios, para atender a familiares en estas circunstancias.
También se reconoce expresamente la posibilidad de reducir la jornada por cuidados paliativos en los supuestos previstos legalmente.
Estas adaptaciones deberán tener en cuenta tanto las necesidades del trabajador como las circunstancias organizativas de la empresa. Por tanto, solicitar un cambio no supone que cualquier horario elegido quede automáticamente autorizado.
Además, se crea un nuevo permiso retribuido de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir, siempre que el trabajador haya sido designado para ese acompañamiento.
Cómo afectan los nuevos permisos a Canarias
La reforma tiene ámbito estatal, por lo que sus disposiciones laborales se aplican también a las empresas y trabajadores de Canarias.
Los cambios alcanzan igualmente al empleo público en los términos establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público. La norma adapta, además, las referencias legales relativas al personal estatutario de los servicios de salud.
Los permisos establecidos por la legislación estatal constituyen una referencia mínima, sin perjuicio de las mejoras que puedan reconocer los convenios colectivos y otras disposiciones aplicables.
Al tratarse de un real decreto-ley, las nuevas medidas deberán someterse a la correspondiente convalidación parlamentaria.