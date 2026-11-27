La iglesia de San Lorenzo Mártir, en Valle San Lorenzo, es objeto de una reforma integral que ha abierto un debate municipal. El proyecto que se esta llevando a cabo, promovido por el Obispado, incluye derribar la actual torre del campanario y construir una nueva. Para unos, es la manera de recuperar el templo original. Para otros, supone borrar una parte de la memoria del pueblo.
La historia de esta edificación parte de una ermita del siglo XVII configurada en La Fuente, junto a El Roque, donde nació el pueblo. En 1923, debido a su lejanía, los vecinos la desmontaron y la trasladaron, piedra a piedra y teja a teja, hasta El Natero, donde se emplaza desde 1924. La torre llegó en los años cuarenta y se levantó sobre parte del coro, que desde entonces no se puede usar. El templo, con más de cien años, no está declarado Bien de Interés Cultural.
El Obispado explicó a DIARIO DE AVISOS que la torre “no formaba parte de la ermita original”, aunque aseguró que la nueva iglesia “no se quedará sin ella”. Esta poseerá el mismo tamaño y altura, pero se erigirá un metro y medio más al norte. Así, según la Diócesis, se recupera el coro y se podrá subir al campanario con seguridad. “Hemos distinguido los materiales históricos y los mantendremos”, señalaron.
El descontento vecinal ha generado que algunos hayan empezado a recoger firmas para intentar frenar la obra.
Por su parte, Más por Arona llevó el asunto al pleno de ayer y pidió que todos los grupos “soliciten juntos al Obispado detener los trabajos de forma temporal y buscar una solución que permita conservar la torre”. La formación sostiene que derribarla supondría “eliminar de un plumazo parte de la historia, el patrimonio y el sentimiento de Valle de San Lorenzo”.
La alcaldesa, Fátima Lemes, afirmó en la sesión haber solicitado una reunión para estudiar alternativas que eviten el derribo: “Nos contestaron que van a continuar con las obras”.