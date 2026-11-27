El aparcamiento modular de El Médano, en Granadilla de Abona, empieza a erigirse en la calle Tenerife. Los primeros pilares metálicos ya están siendo colocados en la parcela, donde avanza una obra que el Ayuntamiento considera “estratégica” para la mejora de la movilidad del núcleo costero. Será el primer aparcamiento de este tipo que se levantará en la Isla.
La actuación se adjudicó en junio por casi 3 millones de euros. El proyecto contempla un edificio de dos niveles con cubierta, que sumará más de 160 plazas mediante un sistema modular prefabricado y desmontable. Se levanta sobre una parcela de 2.155 metros cuadrados junto al campo de fútbol local. El Ayuntamiento estimó inicialmente cinco meses de ejecución. Los trabajos de movimiento de tierras arrancaron en septiembre.
Según apuntaron, el objetivo del proyecto es reducir la presión sobre el estacionamiento, mejorar la organización del tráfico y facilitar el acceso y la movilidad en la zona.