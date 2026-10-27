Nuevo cierre en el Paseo Atlántico de El Médano tras meses de quejas comerciales

Una avería eléctrica ha obligado a cerrar de nuevo un tramo del Paseo Atlántico, en El Médano, apenas unos meses después de que se diera por concluida la remodelación de esta fase. La incidencia llega entre tensiones con los comercios del entorno, que esperaban dejar atrás los efectos de una obra que, según aseguran, lleva meses afectando a su actividad.
Según fuentes del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el problema parte de una derivación a tierra del cable de alimentación de un edificio, que forma parte de una instalación de e-distribución. El Consistorio se desvincula de la incidencia y sostiene que la avería “no guarda relación con la obra que ejecuta ni con la red de alumbrado público”.
Desde el Área de Obras y Servicios indicaron que “colaboran con la compañía eléctrica para facilitar que el suministro se restablezca lo antes posible y reducir las molestias a los vecinos”.
En la zona afectada se encuentra vallada con zanjas abiertas, y con cableado al descubierto.
El Ayuntamiento prevé recepcionar la obra el próximo 15 de noviembre.
Los negocios afectados por la avería y el cierre de la zona aseguran a DIARIO DE AVISOS que llevan meses sufriendo las consecuencias de la obra. Al menos una decena de locales afirman haber visto mermada su facturación desde hace varios meses, sumado al polvo y otros efectos derivados en sus establecimientos. “Cuando veíamos luz al final del túnel y a punto de comenzar la temporada, recibimos otro revés”, lamentaron.
La remodelación del Paseo Atlántico comenzó en septiembre de 2025. El plazo estimado era de siete meses para su finalización. Las actuaciones incluían la mejora de pavimentos, instalación de mobiliario accesible y la renovación de jardines. Se contemplaba además la conexión peatonal con la plaza Roja. A mediados de agosto, este periódico informó de que los trabajos en el último tramo llevaban paralizados desde principios de julio.
En aquel momento, los residentes denunciaron la acumulación de vallas, restos de obra, arena y basura. También alertaron de las dificultades de paso para personas mayores y con movilidad reducida, así como de un posible problema de acceso para los servicios de emergencia. Desde entonces, la obra registró un avance importante.