Granadilla construirá 40 nichos mientras se tramita la ampliación del cementerio

El cementerio municipal de Granadilla de Abona se queda sin espacio y el Ayuntamiento ha movido ficha. El pleno extraordinario celebrado ayer aprobó por unanimidad la modificación del anexo de inversiones para construir 40 nichos que sirvan de colchón mientras se tramita y ejecuta la ampliación del camposanto, una actuación en dos fases que sumará en el futuro más de 200 nichos.
El alcalde, José Domingo Regalado, explicó que entre la publicación de la licitación y la adjudicación de las obras “va a pasar, como mínimo, un periodo de seis meses”. Ese vacío administrativo obliga al Consistorio a levantar otros 40 nichos que cubran la demanda en ese tiempo y que se utilizarían solo en caso de ser necesario.
REASIGNACIÓN
La financiación procederá de la aplicación presupuestaria destinada a la mejora del centro cívico de Chimiche. Según el Gobierno local, esa actuación no desaparece del anexo de inversiones, sino que se ejecutará mediante una encomienda a Sermugran, la empresa pública municipal. El concejal de Obras Públicas, Marcos Antonio Rodríguez, precisó que el encargo es de mantenimiento y mejora, y que la modificación asciende a unos 50.000 euros. Añadió que el expediente para que Sermugran finalice el centro cívico del núcleo se abrió el pasado 18 de septiembre.
La concejal no adscrita Bianca Cerbán cuestionó el fondo de la operación y exigió explicaciones sobre la obra de Chimiche. Preguntó en qué situación queda la actuación, con cargo a qué partida se financiará, en qué plazos se ejecutará y qué alternativa se plantea, o si directamente no hay solución. “Una denominación es un nombre, pero esto es una decisión política, es la sustitución de una inversión por otra. No se disipan las preguntas”, sostuvo. Añadió que atender una necesidad “no debería obligar a hacer desaparecer otra inversión”, y quiso saber cuándo supo el Ayuntamiento que faltaban nichos.
Esa misma pregunta de fondo la planteó la portavoz del PSOE, Jennifer Miranda, que recordó que “apenas quedan unos 30 nichos libres” y aseguró que el Consistorio tiene constancia de la falta de espacio desde finales de 2024. Habló de “falta de preocupación por una cuestión de urgencia”.