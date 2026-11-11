La Justicia tumba la primera normativa municipal sobre viviendas vacacionales de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado recientemente la ordenanza provisional para el ejercicio de la actividad vacacional en viviendas de Granadilla de Abona. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav). El municipio sureño fue el primero de Tenerife en regular tal actividad.
El motivo de la anulación es exclusivamente procedimental. El Ayuntamiento entendió que la ordenanza podía aprobarse sin someterla a evaluación ambiental estratégica, pero para el tribunal la ausencia de este trámite supone una causa de “nulidad de pleno derecho”. La sentencia no es firme, aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Pleno municipal la aprobó de forma definitiva el 27 de febrero de 2025. Se cifraban por aquel entonces en 1.918 las viviendas vacacionales del municipio, más del 9% del parque residencial.
La norma solo permitía el uso vacacional en determinadas tipologías edificatorias, como la vivienda unifamiliar, la ciudad jardín y el residencial mixto, y la prohibía en aquellas fuera de ordenación, en las de protección o promoción pública y en las situadas en zonas declaradas tensionadas.
Ascav recurrió al considerar que “presenta vicios de nulidad al carecer de motivación y justificación respecto a las restricciones impuestas”. La sentencia se apoya en la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, la más reciente de 20 de julio de 2026, según la cual las ordenanzas provisionales son planeamiento urbanístico complementario y pueden llegar a sustituir a los planes generales.
Por eso deben someterse a evaluación ambiental estratégica, “al menos en su modalidad simplificada”. El fallo subraya que dicho procedimiento corresponde en exclusiva al órgano competente, y “no puede ser sustituido por una consulta ni por las valoraciones de la Administración autora del planeamiento urbanístico ni por los Tribunales”. Ese razonamiento choca con la postura municipal.
En el acuerdo inicial, el Consistorio daba la ordenanza por exenta dado que el Plan General de Ordenación, que data de 2005, ya había superado en su día el procedimiento medioambiental.
“No se discute la validez”
David Santos, portavoz del PSOE local, formación impulsora en el anterior grupo de gobierno, defendió que la sentencia “acredita que la norma, tal y como estaba redactada, era valida”. Explicó que para su confección se consultó a catedráticos de la Universidad de La Laguna y a técnicos municipales, y en entonces se estimó que la evaluación “no era necesaria”, ya que se actuaba sobre suelo urbano consolidado. “La herramienta nos permitía insertarla dentro del Plan General, que data de 2005, para hacer una modificación por una cuestión sobrevenida, que no existía cuando se aprobó”, afirmó.
El fallo llega con un escenario normativo autonómico que ha cambiado desde la aprobación. En diciembre de 2025 entró en vigor la Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Su artículo 3.3 establece que el hecho de que una vivienda esté en suelo calificado como residencial ya no permite, por sí solo, destinarla a uso de alquiler vacacional.
Para hacerlo, el planeamiento municipal tiene que autorizarlo de forma expresa en su ordenación. Con su anulación, y según Santos, el municipio queda ahora en el régimen transitorio de la ley, que proporciona cinco años para aprobar una nueva ordenación e impide conceder nuevas licencias.