El TSJC anula la ordenanza de alquiler vacacional de Granadilla

La asociación de alquiler vacacional Ascav informa este martes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le ha dado la razón a ASCAV y ha anulado la ordenanza provisional del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por la que se regulaba la vivienda vacacional en el municipio.
Así, detalla en una nota que el tribunal estima los argumentos de la asociación que denunció la existencia de vicios procedimentales que hacían nula de pleno derecho la disposición urbanística.
En efecto, señala, “el Ayuntamiento tinerfeño omitió absolutamente un instrumento esencial que debió haber concurrido en el presente caso, la evaluación ambiental estratégica”.
Ascav apunta que esta resolución es la primera que se realiza en Canarias sobre alquiler vacacional y abre una “ventana de oportunidad” a los propietarios de viviendas vacacionales que venían ejerciendo la actividad con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza municipal ya que su carácter restrictivo limitaba sus derechos.