HiperDino se suma a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

La cadena de supermercados, HiperDino y la Fundación DinoSol participarán desde el viernes 13 de noviembre y hasta el domingo 15 de noviembre, en la Gran Recogida de Alimentos, organizada a nivel nacional por la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL, que este año cuenta con el slogan “Tan graaaaaande que solo faltas tú”, y que se desarrollará en las tiendas de la cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino y SuperDino.
“Este año volvemos a participar en la Gran Recogida y lo hacemos como mejor sabemos, con nuestra organización y la puesta a disposición de nuestros medios para facilitar la recaudación tanto de alimentos como de aportación económica, a través de los bonos donación de 1, 3, 5, 10 y 20 euros, cuyo importe final irán destinados al banco de alimentos”, ha explicado Davinia Domínguez, presidenta de la Fundación DinoSol quien ha añadido que “la Fundación DinoSol, trabaja cada día por aportar un rayo de luz a los hogares más vulnerables de las islas con nuestro proyecto “Alimentos con Vida”, por ello, ante una iniciativa solidaria como ésta cuyo objetivo es el garantizar el bienestar de los hogares que peor lo está pasando, nuestra participación debía ser proactiva y necesaria”.
Desde la Fundación DinoSol, se recuerda que durante 2025, se recaudaron más de 60.000 kilogramos de alimentos, 13.000 kilos más que durante 2024, cuya cifra de recaudación fue de 47.000 kilos. “Los clientes de HiperDino además están muy concienciados sobre cómo ayudar a las personas con dificultades económicas, y por ello, su elección de productos va muy alineada con los productos de primera necesidad, tipo leche, cereales, pasta; legumbres y artículos que son muy necesarios en los hogares”, ha señalado Domínguez.
La gran recogida, organizada por la Federación del Banco de Alimentos, será participada por los 54 bancos de alimentos asociados a Fesbal de toda España. En 2025, según el balance oficial de la Federación, los resultados definitivos reflejaron una recaudación de 4.055.222 euros en aportaciones económicas. Esto se sumó a un total de 8.159.547 kilos de alimentos físicos donados de manera directa por la ciudadanía. A nivel global de toda la campaña, estas cifras supusieron cerca de 12 millones de kilos/litros de alimentos, superando el objetivo inicial estimado de 10 millones.
Según el informe “El Estado de la pobreza. Canarias 2026” elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) y publicado hace dos semanas, más de 704.000 personas (casi una de cada tres) en el Archipiélago, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Canarias presenta la cuarta tasa más elevada entre las comunidades autónomas, por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
La distancia con el conjunto del Estado sigue siendo considerable: mientras la tasa AROPE estatal se sitúa en el 25,7%, Canarias la supera en 5,5 puntos porcentuales. El estancamiento evidencia que el crecimiento económico y las mejoras en algunos indicadores no bastan para reducir de forma sostenida la vulnerabilidad social en las islas, y a esto se añade que la pobreza severa alcanza al 8% de la población canaria, el mismo porcentaje que en el conjunto del Estado. Aunque disminuye respecto al año anterior. Unas 182.000 personas viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo.
“Por eso – apunta la presidenta de la Fundación DinoSol- iniciativas como ésta, son claves para desarrollar un tejido social que prospere y evolucione, y fundamentalmente, que a través de la solidaridad de todos contribuya a generar mayor bienestar social entre quienes peor lo están pasando”, ha finalizado Domínguez.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.
Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.
Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.