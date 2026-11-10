Localizan a Andrea, la menor de 14 años desaparecida en Tenerife

La Guardia Civil ha confirmado la localización en buen estado de Andrea C. H., la menor de 14 años cuya desaparición había sido denunciada este martes, 10 de noviembre de 2026, en el municipio de Candelaria, en Tenerife.
La noticia pone fin a la preocupación generada tras difundirse una alerta por su desaparición a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España.
La adolescente había sido vista por última vez este martes en Candelaria, lo que motivó la difusión de sus características físicas para facilitar su identificación y solicitar la colaboración ciudadana.
En concreto, el aviso señalaba que la menor medía aproximadamente 1,50 metros, era de complexión normal, tenía los ojos marrones y el pelo liso y largo.
La alerta había dado lugar a un llamamiento para recabar cualquier información que pudiera ayudar a conocer su paradero, facilitando el teléfono 062 de la Guardia Civil como vía de contacto.
Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado que Andrea ha sido localizada en buen estado, por lo que la búsqueda ha concluido favorablemente.