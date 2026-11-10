Buscan a Andrea, una menor de 14 años desaparecida en Tenerife

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España, ha difundido una alerta por la desaparición de Andrea C. H., una menor de 14 años a la que se le perdió el rastro este martes, 10 de noviembre de 2026, en el municipio de Candelaria, en Tenerife.
Según la información facilitada por el organismo estatal, la adolescente tiene una estatura aproximada de 1,50 metros, complexión normal, ojos marrones y pelo liso y largo. Estas características físicas se han difundido con el objetivo de facilitar su identificación y contribuir a su localización.
La desaparición ha motivado un llamamiento a la colaboración ciudadana, por lo que se solicita la máxima difusión de los datos de la menor para tratar de obtener cualquier pista que permita conocer su paradero.
La Guardia Civil pide colaboración para encontrar a Andrea
Cualquier persona que haya visto a Andrea o que pueda aportar información relevante sobre su desaparición debe ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.
Por el momento, no se han facilitado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición ni sobre el lugar exacto del municipio de Candelaria donde se le perdió la pista.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas mantiene habilitados sus canales oficiales para la difusión de alertas y la colaboración ciudadana en estos casos. La información sobre las personas desaparecidas puede consultarse en su página oficial