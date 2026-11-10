Empleo público en Tenerife: buscan un Agente de Empleo y Desarrollo Local

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, 10 de noviembre, una convocatoria de empleo público en Tenerife para cubrir una plaza de funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Los Realejos. El puesto corresponde a la categoría de Agente de Empleo y Desarrollo Local, del grupo A2, y establece un plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes.
La selección se realizará mediante concurso-oposición por turno libre, por lo que las personas aspirantes deberán superar las pruebas correspondientes y podrán obtener puntuación por los méritos establecidos en las bases.
El plazo comienza este miércoles, 11 de noviembre, según la resolución publicada en el BOE. La convocatoria está dirigida a personas con titulación universitaria y formación específica relacionada con el empleo y el desarrollo local.
Requisitos para optar a la plaza de empleo público en Los Realejos
Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 17 de diciembre de 2025, establecen los requisitos que deberán cumplir los candidatos.
Para participar será necesario:
- Titulación universitaria: estar en posesión de una diplomatura, grado universitario o titulación equivalente.
- Formación específica: acreditar al menos 150 horas de formación en empleo y desarrollo local, impartida por un organismo oficial o debidamente homologada.
- Edad: tener cumplidos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.
- Nacionalidad: cumplir las condiciones previstas para acceder al empleo público en España, que incluyen a ciudadanos españoles y de otros Estados miembros de la Unión Europea en los términos establecidos.
- Capacidad funcional: reunir las condiciones necesarias para desempeñar las funciones del puesto.
- Habilitación: no haber sido separado del servicio de una administración pública ni encontrarse inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán contar con la homologación correspondiente.
El puesto pertenece al subgrupo A2 y está destinado a cubrir una plaza de funcionario de carrera, con las retribuciones correspondientes a su clasificación y a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.
Cómo presentar la solicitud y cuánto cuesta
La convocatoria establece un plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el BOE. Las personas interesadas podrán presentar la documentación en el Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, así como en los registros auxiliares de Icod el Alto y San Agustín.
También podrán utilizar los procedimientos de presentación previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, que regula los registros administrativos. La tasa de participación es de 22 euros para la plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, según las bases de la convocatoria.
No obstante, se contemplan exenciones para determinados colectivos, entre ellos las personas que acrediten encontrarse en situación legal de desempleo o perciban rentas que no superen el salario mínimo interprofesional, así como los miembros de familias numerosas.
La solicitud deberá acompañarse de la titulación exigida, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y el justificante del pago de la tasa o de su exención. El pago podrá realizarse mediante la pasarela habilitada por el Ayuntamiento de Los Realejos.
Cómo será el proceso de selección
El sistema elegido es el de concurso-oposición libre, que combina pruebas de conocimientos con la valoración posterior de los méritos profesionales y académicos.
Las bases establecen que cada ejercicio de la fase de oposición se calificará sobre diez puntos y será necesario obtener al menos cinco para superarlo.
Una vez finalizado el plazo de solicitudes, el Ayuntamiento publicará la relación provisional de personas admitidas y excluidas.
Los aspirantes dispondrán de diez días hábiles para subsanar posibles errores. Posteriormente se publicará la lista definitiva, junto con el lugar, la fecha y la hora del primer ejercicio.
Toda la información relativa al proceso puede consultarse en la resolución del BOE del 10 de noviembre de 2026 y en las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 152, del 17 de diciembre de 2025.