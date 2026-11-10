Muere un hombre en una playa de Tenerife

Un hombre ha fallecido este martes, 10 de noviembre, tras ser sacado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Troya, en el sur de Tenerife. La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando fue auxiliada por varias personas que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo sobre las 08.21 horas, momento en el que la sala operativa recibió una llamada alertando de que un hombre había sido sacado del agua y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Los alertantes ya estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando contactaron con los servicios de emergencia.
Intentaron reanimarlo hasta la llegada de los sanitarios
Tras recibir el aviso, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) contactó con las personas que se encontraban junto a la víctima y les facilitó indicaciones para que continuaran con las maniobras de reanimación.
Ante la gravedad de la situación, el SUC movilizó hasta la playa de Troya una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Sin embargo, cuando los profesionales sanitarios llegaron al lugar del incidente, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del afectado.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que se encargaron de asegurar la zona y colaborar con los recursos de emergencia desplazados hasta la playa.
Por el momento, el comunicado del 112 no precisa la edad ni la identidad del fallecido. Tampoco detalla las circunstancias en las que se produjo el incidente en el agua.