Muere un hombre tras ser rescatado del mar en Fuerteventura

Un hombre de 50 años ha fallecido este lunes, 2 de noviembre, después de ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la zona de Costa Calma, en el municipio de Pájara (Fuerteventura). Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 10.37 horas, cuando los alertantes comunicaron que un hombre había sido sacado del agua con síntomas de ahogamiento.
Ante la gravedad de la situación, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para atender al afectado.
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios, las maniobras no dieron resultado y se confirmó el fallecimiento del afectado en el lugar del incidente.
En el operativo también participaron efectivos de los Bomberos de Pájara, la Policía Local y la Guardia Civil.
Los agentes de los cuerpos de seguridad colaboraron con los servicios de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.