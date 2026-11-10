Luz verde a la Hipoteca Joven en Canarias: los avales podrán solicitarse en pocas semanas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes que los jóvenes podrán solicitar en las próximas semanas el aval del ejecutivo autonómico para comprar su primera vivienda.
Rodríguez ha informado en el pleno del Parlamento de que el convenio con las entidades financieras se aprobó este lunes y de que CaixaBank será la primera en firmarlo, en los próximos días, si bien se espera que otros bancos se sumen al programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda.
En una comparecencia a petición la diputada del PP Jennifer Curbelo para explicar las medidas del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 dirigidas a los jóvenes y a los municipios afectados por el reto demográfico, Rodríguez ha adelantado que el consejo de dirección del Instituto Canario de la Vivienda se reunirá el próximo lunes para aprobar el anteproyecto.
Una vez recabados los informes preceptivos, el Gobierno tomará en consideración el plan y lo remitirá al Parlamento para que se pronuncie.
Además del aval y de las ayudas para la compra de la primera vivienda, el plan prevé ayudas al alquiler con fondos autonómicos para facilitar la emancipación juvenil, ha indicado Rodríguez.
El consejero ha destacado también el impulso que se pretende dar a las viviendas cooperativas y a los alojamientos con espacios comunes.
En cuanto al acceso a la vivienda pública, ha recordado que el porcentaje reservado a los jóvenes ha pasado del 5 % al 20 %.
Este cupo se aplica ya a las viviendas que se ofertan en Lanzarote, donde una de cada cinco se destinará a jóvenes inscritos como demandantes de vivienda.
En el caso de La Gomera y El Hierro, el consejero ha planteado la construcción industrializada de calidad como una alternativa para hacer viable la promoción de viviendas en ambas islas.
Ha recordado que, por primera vez, el módulo básico canario, que sirve de referencia para las licitaciones públicas y para la vivienda protegida, tiene en las islas no capitalinas un valor distinto del que se aplica en Tenerife y Gran Canaria.
Rodríguez ha señalado que los jóvenes de municipios rurales pudieron acogerse en la última convocatoria a ayudas al alquiler de hasta 270 euros mensuales durante 24 meses.
Según el consejero, la finalidad es que puedan encontrar una vivienda digna en su municipio sin tener que trasladarse a las áreas metropolitanas o a localidades más pobladas.
Otra vía para ampliar la oferta en las islas no capitalinas es la compra de edificios ya existentes a través del programa gestionado por la empresa pública Visocan.
Rodríguez ha informado además de que el programa para movilizar viviendas vacías ya está adjudicado y contará con oficinas en siete islas.