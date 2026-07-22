Aval del 95% para la primera vivienda: claves y requisitos de la nueva Hipoteca Joven Canarias

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Programa de Hipoteca Joven, una medida destinada a facilitar la compra de la primera vivienda en el Archipiélago. La iniciativa permitirá a los beneficiarios financiar hasta el 95% del valor del inmueble, lo que reduce el ahorro previo exigido del 20% habitual al 5%.
Esta medida está dirigida a residentes de entre 18 y 40 años, además de familias numerosas y monoparentales. Su objetivo central es derribar la principal barrera económica de las familias en las Islas: la dificultad para reunir la entrada inicial y los gastos de compraventa.
El proyecto se enmarca en el paquete de medidas urgentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para combatir la crisis habitacional. Tras recibir el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, la norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La puesta en marcha efectiva dependerá de la firma de convenios con los bancos, prevista para este verano.
Requisitos para acceder a la Hipoteca Joven en Canarias
El decreto regulador establece condiciones económicas, de patrimonio y de residencia para solicitar la financiación:
- Edad y perfil: personas de entre 18 y 40 años. Las familias numerosas y monoparentales podrán solicitarla sin límite de edad.
- Residencia: acreditar residencia legal y continuada en las Islas durante los dos años anteriores a la solicitud.
- Uso del inmueble: no ser propietario de otra casa y comprometerse a fijar en la nueva vivienda la residencia habitual durante al menos dos años.
- Límites de renta y patrimonio: tener un patrimonio neto inferior a 150.000 euros e ingresos anuales que no superen cinco veces el IPREM (entre 42.000 y 45.000 euros aproximadamente).
- Precio del inmueble: el valor total de la vivienda, ya sea nueva o usada, libre o protegida de promoción privada, no podrá superar los 250.000 euros.
Cómo solicitar la financiación y cuándo estará disponible
La gestión de las hipotecas no se realizará en las oficinas del Gobierno de Canarias, sino a través de las entidades bancarias que se adhieran al convenio institucional.
El programa funcionará mediante un modelo rotatorio. Los fondos invertidos se repondrán a medida que los compradores abonen sus cuotas mensuales, lo que permitirá mantener la financiación abierta a futuras generaciones. La fecha de apertura de solicitudes se anunciará formalmente una vez suscritos los acuerdos con el sector financiero.