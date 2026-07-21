La cifra que frena a miles de personas en Canarias: comprar una vivienda exige disponer de 74.000 euros de ahorro

Comprar una vivienda de precio medio en las Islas exige disponer de unos 74.000 euros de ahorro previo antes de solicitar una hipoteca. Esta barrera económica sitúa al Archipiélago entre las regiones españolas con mayor exigencia de capital inicial, superando en 11.000 euros a Andalucía y en 7.000 euros a la Comunidad Valenciana.
Así lo refleja un análisis publicado por la red inmobiliaria Keller Williams España-Andorra, que examina el desembolso previo necesario para adquirir un inmueble en cada comunidad autónoma. Aunque los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de tasación o compra, el comprador debe aportar de sus propios recursos el 20% restante, además de afrontar los impuestos y gastos asociados a la operación.
En el mercado residencial canario, este desembolso inicial representa 42.500 euros más de lo que se requiere en Extremadura, la comunidad más accesible en este apartado. La brecha no responde solo al coste total del inmueble, sino a la dificultad añadida de reunir la entrada y los gastos en un contexto de precios al alza, lo que deja fuera a miles de familias que sí tienen capacidad mensual para pagar una cuota hipotecaria.
La ayuda familiar, clave en el 78% de las compras
La brecha entre el coste de la vida y el ahorro exigido está transformando el acceso a la propiedad en el Archipiélago. Según los datos de Keller Williams, el 78% de las operaciones de primera vivienda cerradas durante 2026 en su red contó con ayuda económica familiar, mediante donaciones, préstamos sin intereses o anticipos patrimoniales para completar la entrada.
“Hace unos años la ayuda familiar era una circunstancia excepcional. Hoy forma parte de un número creciente de operaciones y marca la diferencia entre poder comprar una vivienda o tener que seguir esperando”, explica Leonardo Cromstedt, CEO de Keller Williams España-Andorra.
El análisis advierte de que el 36% de las personas que posponen la compra en España lo hace exclusivamente por no disponer del capital inicial guardado, pese a contar con ingresos estables para abonar la hipoteca.
Cambios de municipio y presupuesto más bajo
El esfuerzo económico previo también está reconfigurando las preferencias de localización y la edad de los compradores:
- Retraso en la compra: La edad media de quienes adquieren su primera vivienda supera ya los 39 años.
- Presupuesto ajustado: El 41% de los compradores termina reduciendo su presupuesto inicial para adaptar la operación a sus ahorros reales.
- Mudanzas no previstas: Un 18% de los usuarios acaba comprando en un municipio diferente al planificado en un inicio, buscando zonas más económicas dentro de la Isla.
Desde la compañía destacan que el mercado residencial afronta una etapa en la que la capacidad de ahorro previo condiciona la compra de vivienda tanto o más que la solvencia para obtener financiación bancaria.