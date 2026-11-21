Un total de 84 trabajadores y trabajadoras de establecimientos hoteleros asociados a Ashotel recibieron este mediodía en Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz un homenaje por su dedicación, servicio y buen hacer en su labor diaria. Se trata del IX Reconocimiento anual que celebra la patronal hotelera de la provincia tinerfeña.
Profesionales de diversos departamentos y categorías, como camareras de pisos, gobernantas, responsables de mantenimiento, recepcionistas, técnicos de sostenibilidad, cocineras y cocineros, jefes de equipaje, de sector, de calidad… responsables de mantenimiento o eventos, jardineros y maîtres, entre otros puestos, son algunas de las categorías laborales de las personas homenajeadas este mediodía, reconocidas por su desempeño al frente de sus puestos.
La bienvenida corrió a cargo del gerente de Ashotel, Juan Pablo González, quien también fue el conductor del acto, y en el que intervinieron el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso; el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; y el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.
Asimismo, asistieron otros miembros del Comité Ejecutivo de Ashotel, Victoria López, Enrique Talg, Roberto Konrad y José Barreiro, así como otros representantes del Consejo Directivo de Ashotel, de establecimientos asociados, sindicatos y colectivos profesionales vinculados al sector hotelero.
Juan Pablo González dio la bienvenida a las casi 200 personas congregadas esta mañana en el Gran Hotel Taoro y recordó, parafraseando al neurocientífico Howard Gardner, “no se puede ser un buen profesional sin ser antes una buena persona”, manifestó.
Leopoldo Afonso puso el acento en “la hospitalidad de Puerto de la Cruz, que se construye cada día con la profesionalidad, la dedicación y el trato cercano de quienes trabajan en nuestros alojamientos”. El alcalde añadió que “si no es por su esfuerzo y sacrificio personal, el buen nombre de este municipio no habría llegado a nivel internacional”.
Por su parte, Lope Afonso puso en valor la importancia del capital humano como uno de los principales activos del destino turístico insular y reconoció la profesionalidad, el compromiso y la vocación de servicio de las personas homenajeadas. “Este reconocimiento va dedicado a decenas, cientos y miles de trabajadores que históricamente han conseguido que este sector, el alojativo, sea exitoso”, manifestó.
Para José Manuel Sanabria, “iniciativas como esta ponen en valor al principal bien de la industria turística en Canarias, el capital humano, que hace posible la excelencia del sector turístico en el archipiélago”. El viceconsejero aseguró que “es de justicia reconocer públicamente a todas esas mujeres y hombres que, con su profesionalidad, cercanía y labor diaria, logran que las islas se mantengan entre los mejores destinos turísticos del planeta”, porque “las personas reconocidas en este acto no solo son un ejemplo, sino que “logran diariamente poner a Canarias como el mejor lugar del mundo”
Finalmente, Jorge Marichal destacó también el valor humano y la profesionalidad de quienes son “los verdaderos embajadores” de las islas y principales responsables de la calidad del destino. “Podemos tener magníficos hoteles, invertir en las mejores instalaciones, incorporar la tecnología más avanzada, pero nada de eso sustituye la amabilidad, la capacidad de escuchar, la empatía o la sensibilidad”, dijo Marichal, quien resaltó el compañerismo, la generosidad a la hora de compartir conocimientos y la capacidad de transmitir la experiencia acumulada a las nuevas generaciones. Asimismo, puso en valor la implicación de las plantillas en la construcción de un modelo turístico más sostenible y comprometido con la sociedad canaria. “Ustedes son lo más importante de este sector, porque más allá de los cargos están las personas”, insistió.
Al término de las intervenciones, se procedió a nombrar a las personas galardonadas, un momento muy emotivo del acto, que arrancó numerosos aplausos.
“Ninguna trayectoria se construye en solitario”
Tras la entrega de reconocimientos y en nombre de todas las personas galardonadas intervino Carlos del Amo, relaciones públicas del hotel Hovima Santa María, quien inició su trayectoria profesional en esta cadena con solo 16 años y hoy atesora 42 años de experiencia. Del Amo destacó la vocación de servicio de quienes desarrollan su labor en el sector hotelero, cuya transformación en las últimas décadas no ha alterado, aseguró, “nuestra pasión por hacer felices a las personas que nos visitan”. “Ninguna trayectoria en la hostelería se construye en solitario”, afirmó, e hizo extensivo este reconocimiento a todos los equipos de profesionales que contribuyen a que Canarias siga siendo un referente mundial de excelencia y calidad humana. Asimismo, agradeció a Ashotel que valore “el camino recorrido, el esfuerzo sostenido en el tiempo y toda una vida de lealtad a este oficio”. Finalmente, animó a sus compañeros a seguir aportando su experiencia y contagiando su entusiasmo a las nuevas generaciones.
Como reconocimientos especiales, Ashotel quiso ensalzar la labor de la alumna de hostelería Laura Daniela Puerto, recientemente galardonada con la Medalla de Excelencia en las WorldSkills de Shangai 2026, la mayor competición mundial de habilidades profesionales, formada en hostelería en el CIFP Virgen de Las Nieves (Santa Cruz de La Palma). La joven palmera, que representó al equipo español en la modalidad de Servicios de Restaurante y Bar, logró situarse entre las mejores competidoras del mundo y se prepara ahora para su próxima participación en EuroSkills, que tendrá lugar en Düsseldorf en septiembre de 2027, bajo el entrenamiento y supervisión de su tutora, Vanesa Cabezas. Laura Daniela continúa actualmente su formación superior en el CIFP Virgen de Candelaria, cuyo director, Julián Fariñas, recibió también un galardón. Ashotel quiere poner en valor con estos premios la apuesta de estos centros por la excelencia educativa en hostelería.
Finalmente, el director general de Tropical Hoteles, empresa matriz del Gran Hotel Taoro, Gustavo Escobar, puso el punto final al acto, que dio paso a un cóctel.
Casi 700 profesionales del sector alojativo de la provincia han sido reconocidos por Ashotel en estos nueve años, personas seleccionadas por sus empresas o incluso por sus propios compañeros y compañeras por muy diversos motivos relacionados con el desempeño de su trabajo, pero el principal, por ser buenas personas.