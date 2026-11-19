Mercadona reabrirá el próximo lunes, 23 de noviembre, su supermercado de Santa Úrsula, en Tenerife, después de acometer una reforma de 4,5 millones de euros para adaptarlo al nuevo modelo de Tienda 9. El establecimiento, situado en el número 45 del Camino Antiguo Calvario, recuperará su actividad con una distribución renovada y mayor espacio para los productos frescos.
Según ha informado la compañía, los trabajos han contado con la participación de 27 proveedores de obra y han permitido reorganizar las instalaciones para facilitar las compras y mejorar el funcionamiento interno. El supermercado dispone de una plantilla de 40 trabajadores.
Qué novedades tendrá el Mercadona de Santa Úrsula
La principal transformación del establecimiento afecta a la distribución de sus espacios. La cadena sustituye la organización tradicional por secciones o negocios por un sistema diseñado en torno a los procesos de trabajo.
Con esta modificación, Mercadona pretende facilitar que los clientes encuentren los productos y reducir los desplazamientos que realiza el personal durante las tareas de reposición.
Una de las principales novedades es la incorporación del denominado Obrador Central, una zona que reúne las tareas de preparación de productos frescos que anteriormente se desarrollaban en diferentes espacios de la tienda.
En este punto se concentran procesos como el corte, la cocción y el envasado, lo que permite liberar superficie comercial para ampliar la presencia de productos frescos en régimen de autoservicio.
La reforma también incluye una zona de descanso para los clientes, integrada en la nueva distribución del supermercado.
Un supermercado que busca reducir el consumo de agua y energía
La renovación incorpora cambios técnicos destinados a mejorar la eficiencia de las instalaciones.
Entre ellos destaca la instalación de sistemas Aerofoil en los murales frigoríficos, diseñados para reducir las pérdidas de frío hacia los pasillos y mejorar el rendimiento de los equipos de refrigeración.
La compañía también incorpora CO₂ como refrigerante y ha renovado las salas de máquinas y otros equipos para facilitar su mantenimiento.
Según las estimaciones facilitadas por Mercadona, la reorganización y centralización de los procesos del modelo Tienda 9 puede permitir un ahorro de hasta el 10% en energía y del 40% en consumo de agua.
Estas cifras corresponden a las previsiones de eficiencia del nuevo formato, no a consumos ya registrados en el supermercado de Santa Úrsula.
Asimismo, el establecimiento dispone de dispositivos electrónicos y herramientas de gestión que permiten al personal coordinar las tareas y organizar la actividad diaria.
Horario y aparcamiento del Mercadona de Santa Úrsula
La reapertura está prevista para el lunes 23 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, el supermercado recuperará su horario habitual de atención al público.
Estos son los principales datos para los clientes:
- Dirección: Camino Antiguo Calvario, 45, Santa Úrsula, Tenerife.
- Fecha de reapertura: lunes, 23 de noviembre.
- Horario: de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.
- Aparcamiento: 74 plazas.
- Plazas para vehículos eléctricos: tres.
- Plantilla: 40 trabajadores.
La compañía mantiene también su servicio de compra online a través de www.mercadona.es.
Mercadona extenderá el modelo Tienda 9 hasta 2033
La reapertura del establecimiento de Santa Úrsula forma parte del plan de transformación comercial de Mercadona, que contempla adaptar progresivamente sus supermercados al modelo Tienda 9.
Este formato supone una evolución de la anterior Tienda 8 y plantea cambios en la distribución de los espacios, la preparación de productos frescos y la gestión de recursos.
La empresa prevé desarrollar esta transformación entre 2026 y 2033, con una inversión global anunciada de 3.700 millones de euros.
En Tenerife, la cadena ya ha incorporado este modelo en otros establecimientos, como el de la calle Benavides de Santa Cruz y el del Centro Comercial San Eugenio, en Adeje.
Con la reapertura de Santa Úrsula, la compañía suma otro supermercado renovado en el norte de Tenerife, donde los clientes encontrarán una nueva distribución de productos y unas instalaciones actualizadas.