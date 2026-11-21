La suerte ha vuelto a sonreír a Tenerife. El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 20 de noviembre de 2026, ha dejado un premio de un millón de euros en la capital tinerfeña, después de que el boleto ganador de El Millón, con el código HPB41745, fuera validado en un despacho receptor de la ciudad.
En concreto, el boleto premiado fue sellado en el Despacho Receptor número 68.100, situado en la avenida Islas Canarias, 172, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.
El premio corresponde a El Millón, un sorteo complementario de Euromillones que se celebra los viernes entre los boletos participantes validados en España y que garantiza un ganador de un millón de euros.
Por el momento, no ha trascendido la identidad de la persona afortunada.
Resultado de Euromillones del viernes 20 de noviembre
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones ha estado formada por los siguientes números:
- Números: 8, 21, 24, 36 y 49.
- Estrellas: 1 y 8.
- Código ganador de El Millón: HPB41745.
- Recaudación: 47.857.015,80 euros.
En esta ocasión, no se han registrado boletos acertantes de Primera Categoría (cinco números y dos estrellas), por lo que el premio principal ha quedado sin adjudicar. Tampoco de Segunda Categoría (cinco números y una estrella) en España.
Sin embargo, en España se han validado tres boletos acertantes de Tercera Categoría, correspondientes a cinco números correctos sin ninguna estrella, en Barcelona, Coruña y Valladolid.
El próximo Euromillones tendrá un bote de 46 millones
Al no registrarse acertantes de Primera Categoría, el premio se acumulará para el siguiente sorteo. De esta manera, un único acertante de cinco números y dos estrellas podría ganar 46 millones de euros en la próxima cita de Euromillones.
Mientras tanto, el premio de El Millón de este viernes ya tiene destino: Santa Cruz de Tenerife, donde un boleto validado en la avenida Islas Canarias ha resultado agraciado con un millón de euros.