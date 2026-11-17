Un ganador del Euromillones está a punto de perder un premio de un millón de euros después de casi dos meses sin reclamar el dinero. La lotería francesa, Française des Jeux (FDJ), ha iniciado una búsqueda pública para localizar al propietario del boleto premiado, que tiene hasta este viernes, 20 de noviembre de 2026, para cobrarlo.
El premio corresponde al sorteo celebrado el pasado 22 de septiembre y fue obtenido mediante My Million, un juego complementario del Euromillones que reparte un millón de euros en Francia. Sin embargo, desde aquella fecha nadie se ha presentado para reclamar la cantidad.
La organización ha hecho público el código ganador y ha habilitado un teléfono específico para intentar localizar al afortunado antes de que venza el plazo.
El código ganador del Euromillones que nadie ha reclamado
El boleto fue validado en Ille-et-Vilaine, un departamento situado en la región francesa de Bretaña. La identidad del ganador continúa siendo desconocida y tampoco se ha concretado el establecimiento donde se realizó la apuesta.
El código premiado es el BE 101 8833, correspondiente al sorteo del martes 22 de septiembre de 2026. La propia Française des Jeux confirma en su página oficial que ese código resultó agraciado con un millón de euros.
A diferencia del premio principal del Euromillones, que depende de acertar cinco números y dos estrellas, My Million asigna un código a las participaciones realizadas en Francia. En cada sorteo se selecciona uno de estos códigos para entregar un premio de un millón de euros.
Por tanto, el dinero no corresponde al bote principal del Euromillones, sino a un premio adicional que todavía no ha encontrado a su propietario.
La fecha límite para reclamar el millón de euros
La búsqueda se ha intensificado ante la proximidad del vencimiento. Según ha informado la organización francesa, el propietario dispone de 60 días para reclamar el premio, un plazo que en este caso finaliza el viernes 20 de noviembre a las 23:59 horas.
Si no se identifica antes de ese momento, perderá definitivamente el derecho a recibir el millón de euros.
Para facilitar las gestiones, la FDJ ha habilitado el número de teléfono 01 41 10 79 81, dirigido específicamente a la persona que posea el boleto ganador.
La organización confía en que la difusión del aviso permita encontrar al propietario, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con jugadores que descubrieron sus premios después de revisar boletos que habían guardado.
Otros premios millonarios que nunca llegaron a cobrarse
Aunque no es habitual que un premio de semejante cuantía quede sin reclamar, existen antecedentes en Francia.
En agosto de 2011, un jugador que había validado su boleto en La Chaise-Dieu, en el departamento de Alto Loira, dejó sin cobrar un premio de ocho millones de euros.
Otro caso se produjo en abril de 2022, cuando un premio de seis millones de euros obtenido en Loira Atlántico tampoco fue reclamado dentro del plazo establecido.
Ahora, la lotería francesa intenta evitar una situación similar con el ganador del pasado 22 de septiembre.
La clave está en el código BE 101 8833. Su propietario dispone de plazo hasta este viernes para ponerse en contacto con la organización y reclamar el millón de euros que ganó hace casi dos meses.