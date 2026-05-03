Tenerife amanece con un nuevo millonario: la fortuna del Euromillones se queda en la Isla con el premio de ‘El Millón’

La fortuna ha vuelto a fijar su mirada en el Archipiélago. El último sorteo del Euromillones, celebrado este viernes 1 de mayo, ha dejado una buena noticia para las Islas: Tenerife tiene un nuevo millonario.
La suerte ha llegado a través de ‘El Millón’, el juego complementario que garantiza un premio de siete cifras en cada jornada de este sorteo internacional en territorio español.
El boleto ganador, portador del código BRN12035, ha sido validado en la administración de loterías número 3 de Candelaria, situada en el cruce de Las Caletillas. Este punto de venta ha sido el encargado de entregar el premio de un millón de euros a un único acertante.
Doble fortuna en Canarias
La noche del viernes no solo dio fortuna a la isla tinerfeña. El Euromillones repartió felicidad por partida doble en la comunidad autónoma. Aunque no se registraron boletos acertantes de Primera Categoría (5 números y 2 estrellas) en todo el continente, Canarias volvió a destacar en el reparto de los premios secundarios.
En Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la administración ubicada en la calle Constantino, otro jugador ha conseguido la gloria. Se trata de un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos y 1 estrella) que ha sido premiado con 171.526,93 euros.
Esta cuantía refuerza la racha ganadora que atraviesan las Islas, situándolas de nuevo en el mapa de la suerte nacional.
Combinación ganadora
Los números que han dictado sentencia en este sorteo han sido el 3, 9, 42, 46 y 47, acompañados por las estrellas 1 y 11. La transparencia del sorteo y su alta participación han quedado reflejadas en la cifra de recaudación, que ascendió a un total de 9.099.508 euros.
Para los residentes en el Archipiélago, este giro en la vida de los dos acertantes supone un incentivo para comprobar los resguardos que aún puedan estar olvidados. Es fundamental recordar que, en el caso del premio mayor en Tenerife, la fortuna se asocia al código alfanumérico impreso en el boleto y no exclusivamente a la combinación de números.
Un premio que “cambia las reglas”
La obtención de un millón de euros supone un cambio de paradigma para cualquier ciudadano. El premio de ‘El Millón’ se ha consolidado como uno de los favoritos en las Islas, ya que asegura que la cantidad se quede en España, y en esta ocasión, ha elegido el municipio de Candelaria para transformar la realidad de un vecino o visitante de la zona.
Desde las autoridades de Loterías y Apuestas del Estado se recomienda a todos los participantes verificar sus boletos a la mayor brevedad posible. Al tratarse de premios de cuantía elevada, los ganadores deben acudir a entidades bancarias autorizadas para gestionar el cobro de estas cantidades, que a partir de este momento cambian las reglas de juego para los dos nuevos agraciados en Canarias.