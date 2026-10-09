Denuncian una mayor precariedad en la plantilla de La Candelaria

Centenares de trabajadores de todos los grupos profesionales del Hospital de la Candelaria se concentraron ayer para denunciar el aumento de la precariedad laboral y los drásticos recortes en la contratación, que derivan en la falta de personal y los sobrecarga, empeorando la calidad asistencial.
El nuevo modelo de contratación, que se aplica desde el pasado mes de julio, ha reducido la duración de los contratos y dificulta la cobertura de las necesidades de personal. Los profesionales ahora deben firmar contratos de corta duración, incluso 15 días, cuando antes encadenaban de mayor duración. Esta situación afecta a todas las categorías profesionales, pero especialmente a enfermería, denunció Satse.
Este cambio en el sistema de contratación incrementó la inestabilidad laboral, por ejemplo, un enfermero puede firmar 12 contratos de un mes o incluso ocho contratos de 15 días en cuatro meses. Exigen que se cubra el 100% de las necesidades de personal, al denunciar que se les obliga a asumir una sobrecarga laboral, se deniegan permisos y les pide que doblen turnos para cubrir las bajas, una situación “inasumible”.