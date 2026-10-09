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Denuncian una mayor precariedad en la plantilla de La Candelaria

Los sindicatos inician movilizaciones por los recortes de contratación y de periodos de incluso 15 días, unas condiciones que empeoran la calidad
Denuncian una mayor precariedad en la plantilla de La Candelaria
Concentración de trabajadores de La Candelaria. DA
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Centenares de trabajadores de todos los grupos profesionales del Hospital de la Candelaria se concentraron ayer para denunciar el aumento de la precariedad laboral y los drásticos recortes en la contratación, que derivan en la falta de personal y los sobrecarga, empeorando la calidad asistencial.

El nuevo modelo de contratación, que se aplica desde el pasado mes de julio, ha reducido la duración de los contratos y dificulta la cobertura de las necesidades de personal. Los profesionales ahora deben firmar contratos de corta duración, incluso 15 días, cuando antes encadenaban de mayor duración. Esta situación afecta a todas las categorías profesionales, pero especialmente a enfermería, denunció Satse.

Este cambio en el sistema de contratación incrementó la inestabilidad laboral, por ejemplo, un enfermero puede firmar 12 contratos de un mes o incluso ocho contratos de 15 días en cuatro meses. Exigen que se cubra el 100% de las necesidades de personal, al denunciar que se les obliga a asumir una sobrecarga laboral, se deniegan permisos y les pide que doblen turnos para cubrir las bajas, una situación “inasumible”.

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