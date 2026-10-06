Satse critica la falta de contratos en La Candelaria y convoca concentraciones

El sindicato Satse convocó una concentración el 8 de octubre por la falta de contratos de enfermeras en el Hospital de la Candelaria y para reclamar a la gerencia y al SCS que se adopten medidas ante la precariedad laboral que padece.
Denuncia que se están formalizando contratos de muy corta duración, incluso de 15 días, además de encadenarse nombramientos consecutivos de este plazo para cubrir una misma ausencia que puede prolongarse durante meses, lo que genera incertidumbre laboral y una elevada presión asistencial.
Esta situación se produce en los hospitales canarios, pero está siendo particularmente compleja en el Hospital Universitario de Canarias, lo que llevó a convocar concentraciones de trabajadores, y ahora en el Hospital de la Candelaria.
Según denuncia, “para cubrir una baja que puede prolongarse durante cuatro meses se estarían realizando hasta ocho contratos de 15 días”, en lugar de mantener una sustitución estable durante el tiempo que dure la ausencia. Para Satse, esta forma de contratación tiene consecuencias, tanto para los profesionales como para los servicios y los pacientes.
“El profesional no dispone de estabilidad ni de certeza sobre la continuidad de su empleo, los servicios tienen que incorporar y formar continuamente a nuevos profesionales y los pacientes pueden llegar a ser atendidos por un número elevado de enfermeros diferentes”.
A esta situación se suma la dificultad para garantizar los permisos y días de libre disposición. “Los permisos se estarían denegando ante la falta de profesionales disponibles para cubrirlos. En algunos casos, son los propios compañeros quienes intentan reorganizar los turnos con Supervisión para hacer efectivo el permiso, sin garantía de disfrutarlos posteriormente”.