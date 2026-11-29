Canarias despedirá noviembre este lunes, día 30, con calima ligera, cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en varios puntos del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento del nordeste ganará intensidad durante la segunda mitad de la jornada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, aunque se esperan ligeros descensos de las máximas en algunas zonas y pequeños ascensos de las mínimas.
La calima estará presente de forma ligera en buena parte de las Islas, mientras que las precipitaciones serán más probables en las vertientes norte y en zonas del interior durante la tarde.
En cuanto al estado del mar, se espera marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste y olas de entre uno y dos metros, así como aguaceros ocasionales.
La previsión de la Aemet por islas para este lunes
TENERIFE
Cielos nubosos en el nordeste, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto de la Isla, la nubosidad aumentará a partir del mediodía, con baja probabilidad de lluvias débiles.
Calima ligera y temperaturas máximas con algún ligero descenso local, mientras que las mínimas subirán ligeramente. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día.
Santa Cruz de Tenerife: 19-24 ºC.
LA PALMA
Cielos nubosos en el norte y este, con probabilidad de lluvias débiles. En el resto de la Isla, los intervalos nubosos aumentarán a partir del mediodía, con posibles precipitaciones durante la tarde en zonas del interior.
Calima ligera, máximas en ligero descenso y mínimas en ascenso. Viento moderado del nordeste, más intenso por la tarde y en los extremos sureste y noroeste.
Santa Cruz de La Palma: 16-23 ºC.
LA GOMERA
Nubosidad en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto, los cielos tenderán a cubrirse durante el mediodía y la tarde.
Calima ligera y temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, más intenso en el noroeste durante la segunda mitad del día.
San Sebastián de La Gomera: 19-24 ºC.
EL HIERRO
Intervalos nubosos, más compactos durante la tarde en zonas del interior. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en el norte durante las horas nocturnas.
Calima ligera y temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que ganará intensidad durante la segunda mitad del día, principalmente en los extremos oeste y sureste.
Valverde: 15-20 ºC.
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la Isla, los cielos inicialmente poco nubosos tenderán a cubrirse durante el mediodía y la tarde, sin descartar precipitaciones débiles.
Calima ligera, máximas en ligero descenso en el interior y mínimas en ascenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 20-23 ºC.
FUERTEVENTURA
Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos ocasionales, especialmente de madrugada, y sin descartar calima ligera.
Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso local. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso durante la segunda mitad del día.
Puerto del Rosario: 19-23 ºC.
LANZAROTE
Cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos matinales y posibilidad de calima ligera.
Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso local. Viento entre flojo y moderado del nordeste, que aumentará durante la tarde.
Arrecife: 18-24 ºC.