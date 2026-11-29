La participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, se ha situado en el 68,15% a las 18.00 horas (17.00 horas en Canarias), lo que supone un incremento de 14,89 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2023, cuando a esa misma hora se había registrado un 53,13%.
Según los datos del segundo avance de participación, un total de 18.599.166 electores han ejercido ya su derecho al voto, de los 27.339.710 contabilizados en este balance provisional, a falta de dos horas para el cierre de los colegios electorales.
En Canarias
La participación en las elecciones generales de este domingo a las 17.00 horas en Canarias era del 58,49 por ciento, lo que supone 13,10 puntos más que en los comicios de 2023, cuando a esta misma hora había votado el 45,39 de los electores, según los datos ofrecidos por del Ministerio del Interior desde la web diseñada para estos comicios.
PARTICIPACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Comunidad de Madrid registra la participación más alta por comunidades, con un 72,69%, seguida de la Comunidad Valenciana (71,20%), Cantabria (70,77%), La Rioja (70,54%) y Castilla-La Mancha (70,40%). También superan la media nacional Galicia, con un 68,18%; Aragón, con un 68,89%; Navarra, con un 68,05%; el País Vasco, con un 69,33%; y Murcia, con un 69,90%.
Por debajo de la media, situada en el 68,16%, se encuentran Castilla y León (67,98%), Asturias (67,99%), Andalucía (66,85%), Cataluña (66,54%), Extremadura (65,94%), Islas Baleares (61,46%) y Canarias (57,56%). Ceuta registra un 60,80% y Melilla, un 56,32%.
La participación aumenta en todas las comunidades respecto a 2023. Las mayores subidas corresponden a Melilla (+24,39 puntos), Ceuta (+21,50), Madrid (+19,00), Cataluña (+17,82) y el País Vasco (+16,90). La subida más moderada es la de Extremadura, con 10,13 puntos.
PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS
Entre las provincias, los porcentajes más altos se registran en Madrid, con un 72,69%; Valencia, con un 72,26%; Guadalajara, con un 71,56%; Castellón, con un 71,47%; y Toledo, con un 70,89%. En el extremo contrario se sitúan Melilla (56,32%), Las Palmas (57,40%), Santa Cruz de Tenerife (57,73%), Ceuta (60,80%) y Baleares (61,46%).
En A Coruña la participación alcanza el 68,21%, 12,25 puntos más que en 2023; en Lugo se sitúa en el 66,23% (+12,17), en Ourense en el 66,24% (+12,77) y en Pontevedra en el 69,43% (+11,98). Álava registra un 67,57% (+19,41), Vizcaya un 70,10% (+16,72) y Guipúzcoa un 68,90% (+16,08). Asturias llega al 67,99% (+13,88) y Cantabria al 70,77% (+10,33).
En Barcelona la participación es del 67,43% (+18,24); en Girona, del 64,17% (+17,70); en Lleida, del 61,78% (+16,68); y en Tarragona, del 64,90% (+15,58). Islas Baleares alcanza el 61,46% (+12,88).
Ávila registra un 68,55% (+10,16); Burgos, un 67,15% (+14,87); León, un 66,27% (+12,02); Palencia, un 67,82% (+13,14); Salamanca, un 67,67% (+13,00); Segovia, un 70,37% (+12,38); Soria, un 65,46% (+12,56); Valladolid, un 70,52% (+14,80); y Zamora, un 65,90% (+11,43).
En Albacete la participación es del 70,46% (+15,79); en Ciudad Real, del 69,08% (+12,70); en Cuenca, del 70,36% (+12,74); en Guadalajara, del 71,56% (+17,50); y en Toledo, del 70,89% (+13,35). Madrid alcanza el 72,69%, 19 puntos más que en 2023.
Badajoz registra un 65,74% (+10,34) y Cáceres, un 66,27% (+9,78). Alicante alcanza el 69,49% (+12,78); Castellón, el 71,47% (+12,61); y Valencia, el 72,26% (+13,74).
En Murcia la participación llega al 69,90% (+14,82); en Navarra, al 68,05% (+16,29); en La Rioja, al 70,54% (+13,42); y en Zaragoza, al 69,71% (+17,38). Huesca registra un 65,97% (+13,46) y Teruel, un 67,82% (+13,56).
En Almería la participación es del 66,57% (+14,20); en Cádiz, del 64,66% (+13,08); en Córdoba, del 68,03% (+11,86); en Granada, del 67,82% (+13,86); en Huelva, del 64,05% (+14,46); en Jaén, del 65,70% (+10,41); en Málaga, del 65,86% (+12,95); y en Sevilla, del 69,25% (+15,92).
Las Palmas alcanza un 57,40% (+12,41) y Santa Cruz de Tenerife, un 57,73% (+11,90). Ceuta registra un 60,80% (+21,50) y Melilla, un 56,32% (+24,39), el mayor incremento territorial respecto a 2023.