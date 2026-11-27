El exceso prolongado de cortisol durante la pubertad puede provocar alteraciones en el crecimiento que no llegan a revertirse por completo, incluso después de tratar la enfermedad que las origina. Así lo recoge una investigación desarrollada por especialistas del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, a partir del seguimiento de un adolescente con enfermedad de Cushing.
El trabajo, publicado en la revista científica Reports, analiza las consecuencias de esta patología poco frecuente en la población pediátrica, cuyo diagnóstico suele producirse con retraso.
La investigación ha sido realizada por María Cristina Ontoria, Inés García y Cristina Díaz, del Servicio de Pediatría del Hospital La Candelaria; Sebastián E. Martín, de la Universidad Europea de Canarias, e Isidro Miguel Martín, de la Universidad del Atlántico Medio.
Un adolescente que apenas crecía 0,8 centímetros al año
El estudio se centra en el caso de un paciente de 13 años y ocho meses que fue derivado a la consulta de Endocrinología Pediátrica del hospital tinerfeño tras experimentar una importante ralentización de su crecimiento durante casi dos años.
El menor apenas crecía 0,8 centímetros al año, mientras aumentaba progresivamente de peso. La combinación de ambos síntomas motivó la realización de diferentes pruebas hormonales y una resonancia magnética de alta resolución.
Los especialistas identificaron un pequeño tumor en la hipófisis, de apenas tres por dos milímetros, responsable de estimular indirectamente la producción excesiva de cortisol.
Esta alteración hormonal es característica de la enfermedad de Cushing, una patología que, en niños y adolescentes, puede interferir en su desarrollo físico y afectar a otras funciones del organismo.
Creció 12 centímetros en diez meses tras la operación
El Servicio de Neurocirugía del Hospital La Candelaria intervino al paciente mediante una cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal, una técnica que permite acceder a la hipófisis a través de las fosas nasales.
La intervención permitió extirpar por completo el tumor y corregir el exceso hormonal. Durante los diez meses posteriores a la operación, el adolescente experimentó una importante recuperación: creció 12 centímetros, normalizó su índice de masa corporal y mejoró progresivamente su capacidad de atención y su rendimiento académico, afectados durante la enfermedad.
Sin embargo, el seguimiento médico reveló que algunas consecuencias persistieron a pesar del éxito de la intervención. Al cumplir los 18 años, el joven alcanzó una estatura definitiva de 167,5 centímetros, inferior a la prevista según su potencial genético.
Este resultado apunta a que la exposición prolongada a niveles elevados de cortisol durante la pubertad puede dejar secuelas parcialmente irreversibles en el crecimiento cuando el diagnóstico se retrasa.
Qué síntomas pueden alertar de la enfermedad de Cushing en menores
Los investigadores destacan que las manifestaciones de esta enfermedad presentan diferencias entre adultos y menores.
Mientras que en los adultos predominan complicaciones como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial grave y el elevado riesgo cardiovascular, en niños y adolescentes la ralentización del crecimiento constituye uno de los principales indicadores tempranos.
La combinación de una reducción significativa del ritmo de crecimiento y un aumento progresivo de peso puede ser una señal de alerta que requiera valoración médica.
Los autores del estudio insisten en la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad de Cushing para preservar el desarrollo físico, metabólico y neurocognitivo de los pacientes pediátricos.
El Hospital La Candelaria también destaca la colaboración entre los profesionales de endocrinología infantil, neurocirugía, radiología pediátrica y análisis clínico que participaron en el diagnóstico y tratamiento del adolescente.
La investigación subraya, además, la necesidad de mantener un seguimiento endocrinológico después de la cirugía para evaluar la recuperación de los pacientes y detectar posibles secuelas a largo plazo.