Un vuelo que había despegado de Madrid con destino a Tenerife ha tenido que regresar este domingo al aeropuerto de origen después de que la tripulación detectara una indicación de un posible problema técnico en la aeronave.
Según han informado los controladores aéreos a través de su cuenta oficial en la red social X, los pilotos comunicaron la incidencia y solicitaron realizar una serie de comprobaciones antes de continuar con el trayecto hacia la Isla.
Desde el control de tráfico aéreo dieron instrucciones a la tripulación para que realizara estas comprobaciones mediante maniobras de espera al suroeste del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Tras efectuar las verificaciones, los pilotos comunicaron a los controladores su decisión de regresar al aeropuerto de origen por precaución.
Los profesionales del control aéreo facilitaron entonces una aproximación directa a la pista 32L del aeropuerto madrileño, donde el avión aterrizó sin incidencias, según han confirmado los propios controladores.