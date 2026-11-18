El Aeropuerto de Tenerife Sur registró este martes, 17 de noviembre, su tercer aviso de bomba en menos de cinco meses. La última amenaza afectó a un avión de Ryanair procedente de Londres-Stansted, que fue aislado y evacuado para su inspección. Durante el incidente se produjeron tres desvíos de vuelos a otros aeropuertos de Canarias.
La Guardia Civil activó el correspondiente dispositivo de seguridad tras recibirse el aviso de la posible presencia de un explosivo en el interior de la aeronave, que operaba el vuelo FR578 de Ryanair. Finalmente, fuentes autorizadas del instituto armado confirmaron que se trataba de una falsa alarma.
El incidente supone el tercer episodio de estas características registrado en el aeropuerto del municipio de Granadilla de Abona desde finales de junio, después de otras dos amenazas que también obligaron a desalojar aviones e inspeccionar sus instalaciones.
Una supuesta nota en el baño del avión
El vuelo FR578 había partido del aeropuerto londinense de Stansted con destino a Tenerife Sur. Tras aterrizar, la aeronave fue apartada del resto de aviones y trasladada a una zona segura de las instalaciones aeroportuarias.
Según una información recabada por este periódico, el aviso podría haberse originado tras el hallazgo de una nota en uno de los baños del avión. El mensaje supuestamente contenía la siguiente advertencia: “Hemos puesto una bomba en uno de vuestros aviones”.
No obstante, la existencia de esta nota y su contenido no han sido confirmados oficialmente por la Guardia Civil, por lo que se desconoce si fue realmente el origen de la alerta.
Una vez estacionada la aeronave en una zona apartada, los agentes procedieron a evacuar a los pasajeros para facilitar la inspección.
En el dispositivo participaron efectivos especializados en la detección y desactivación de explosivos, encargados de comprobar la veracidad de la amenaza.
Tres vuelos desviados a Gran Canaria y Tenerife Norte
Durante la incidencia se registraron tres desvíos de vuelos que tenían previsto aterrizar en Tenerife Sur.
Dos aeronaves fueron dirigidas al Aeropuerto de Gran Canaria: el vuelo FR1249 de Ryanair y el U25733 de easyJet.
El tercer avión, correspondiente al vuelo TB1751 de TUI, fue desviado al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.
Pese al dispositivo de seguridad, la actividad del aeropuerto sureño no quedó completamente paralizada.
Por el momento, no se dispone de una confirmación oficial de Aena que permita atribuir directamente los tres desvíos a la amenaza de bomba.
Tres avisos de bomba en Tenerife Sur desde junio
El incidente del martes se suma a otros dos episodios registrados durante los últimos cinco meses en el mismo aeropuerto.
El primero tuvo lugar el 27 de junio de 2026, cuando un aviso de bomba obligó a interrumpir la salida de un avión de Eurowings Discover con destino a Fráncfort (Alemania).
La aeronave, que operaba el vuelo 4Y307, ya había abandonado la puerta de embarque y circulaba por la calle de rodaje cuando recibió instrucciones de regresar a la zona de estacionamiento.
Los pasajeros tuvieron que desembarcar mientras se realizaban las comprobaciones de seguridad y se inspeccionaban los equipajes.
La amenaza resultó ser una falsa alarma, pero el avión no pudo despegar hasta las 19.30 horas, cuando inicialmente tenía prevista su salida a las 16.55 horas. El retraso fue de dos horas y 35 minutos.
El segundo episodio ocurrió el 25 de septiembre de 2026 y afectó a un vuelo de Jet2.com con destino a Londres-Stansted.
En aquella ocasión, uno de los pasajeros habría advertido de que llevaba una bomba en su equipaje, según la información recabada por DIARIO DE AVISOS.
La Guardia Civil ordenó el desalojo preventivo de la aeronave y procedió a revisar los equipajes para descartar cualquier riesgo.
El vuelo LS1536, cuyo despegue estaba previsto para las 11.20 horas, pudo salir finalmente a las 13.46 horas, más de dos horas después de lo programado.