Un aviso de bomba obliga a retrasar casi tres horas un vuelo entre Tenerife y Alemania

Un aviso de bomba obligó a activar ayer sábado el protocolo de seguridad en un avión en el Aeropuerto de Tenerife Sur. El aparato, que ya se encontraba en la vía de rodadura listo para proceder al despegue, tuvo que regresar de urgencia a la zona de estacionamiento para desembarcar a todos los pasajeros e inspeccionar las maletas de la bodega.
Según informan testigos a este periódico, el incidente afectó de forma directa al vuelo 4Y307, de la compañía Eurowings Discover, que conectaba la Isla con la ciudad de Frankfurt (Alemania). La salida de la aeronave estaba programada inicialmente para las 16:55 horas, pero la alerta de seguridad obligó a paralizar la maniobra y retrasó la operación oficial hasta las 19:30 horas.
Este tipo de alertas aeroportuarias ponen en marcha de manera automática un riguroso plan de contingencia. El protocolo, coordinado por Aena y las fuerzas de seguridad del Estado, exige el desalojo inmediato de la cabina y el paso de los equipajes por los sistemas de escáner y perros especialistas en desactivación de explosivos antes de autorizar el despegue.
Desalojo del avión en la vía de rodadura
El aviso de bomba se produjo en un momento crítico, justo cuando el avión ya había abandonado la puerta de embarque y circulaba por la calle de rodaje hacia la pista principal de Tenerife Sur. Tras recibir la orden de control aéreo, los pilotos abortaron la marcha y retornaron al parking asignado en la terminal.
Los pasajeros tuvieron que abandonar el interior de la cabina con sus pertenencias de mano mientras los equipos de seguridad revisaban minuciosamente las instalaciones. Tras comprobar que se trataba de una falsa alarma y garantizar la seguridad del trayecto, el pasaje volvió a embarcar, despegando hacia Alemania con casi tres horas de retraso.