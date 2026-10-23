Buscan en Alemania y Suiza a los dueños del mamotreto de Añaza para poder derribarlo

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará un mecanismo especial de notificación por correo certificado internacional, con acuse de recibo, dirigido a los propietarios que residen en Alemania y Suiza afectados por el procedimiento de expropiación del conocido como mamotreto de Añaza. La decisión responde a las indicaciones trasladadas por los consulados de ambos países al Consistorio capitalino, que no disponen de un sistema de publicación edictal homólogo al Boletín Oficial del Estado (BOE) o a los boletines provinciales para comunicar tal medida.
La concejala del área, Zaida González, explicó ayer que “ante la imposibilidad de acudir a edictos públicos extranjeros para justificar el intento de notificación de la expropiación vamos a comenzar por asignar un número de referencia único y personalizado a cada titular. Este código permitirá asociar de forma directa el resultado devuelto por los servicios postales internacionales, tales como dirección desconocida, error en el domicilio o ausencia del destinatario, al expediente correspondiente, manteniendo registrada e individualizada toda la información según vayan llegando las respuestas. El objetivo es contar con efectos probatorios legales para registrar la propiedad a nombre del Ayuntamiento, un paso necesario para su futuro derribo”.
Urbanismo busca así articular una prueba documental fehaciente que acredite haber agotado todos los medios a su alcance para trasladar la resolución de expropiación. “La incorporación individualizada de los acuses de recibo resultará clave a efectos probatorios para culminar la vía administrativa, unida a las notificaciones que seguirán en el BOE, y que será la nueva medida para lograr la inscripción de la propiedad a nombre del Ayuntamiento”, detalló.
González reiteró que “legalmente tenemos que acreditar que se ha hecho todo lo posible para notificar la resolución de la expropiación a cada uno de los más de 400 propietarios del edificio abandonado de Añaza. Cuando se disponga de esta documentación y la edificación ya conste a nombre del Ayuntamiento, se podrá demoler”.
Por tanto, la edil apuntó que “la fecha exacta para el derribo de la infraestructura dependerá de este proceso de notificación y de la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. Hasta que no se produzca, no podremos licitar la demolición. Lo fundamental es que continuamos dando los pasos necesarios para la demolición, tras finalizar el periodo de consulta a los consulados”, recalca.
Respecto a las obras de urgencia acometidas para el cerramiento del mamotreto, a fin de evitar que accedan más personas a su interior y evitar nuevas muertes, como ha ocurrido anteriormente, la concejala dijo que “los trabajos ya están finalizados, tras eliminar los salientes que podían facilitar la entrada en el edificio, así como los acopios de terreno que permitían también el acceso por la planta sexta. También se han destruido las escaleras interiores y se han colocado mallas electrosoldadas”, subrayó.