La familia de Matías exige medidas en el mamotreto de Añaza tras colarse otra persona

La familia de Matías, el joven de 27 años que falleció el pasado 18 de julio en el conocido como mamotreto de Añaza, vuelve a reclamar medidas que impidan de forma efectiva el acceso al edificio después de que una persona consiguiera entrar en el inmueble y llegar hasta su última planta, donde localizó una mochila con documentación del joven. Así lo comunicó este miércoles Xiomara, madre de Matías, en una carta en la que relata que la familia fue informada por la Policía Nacional del hallazgo de estas pertenencias.
La madre del joven recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció a finales de julio nuevas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad en el mamotreto, incluyendo el cierre de distintos puntos de entrada y medidas para impedir el acceso a determinadas zonas del inmueble mientras continúa la tramitación necesaria para su demolición.
La familia asegura valorar que se hayan adoptado medidas, pero considera que lo ocurrido obliga a comprobar si son suficientes y si continúan existiendo puntos desde los que se puede entrar al edificio. Por ello, solicita una reunión con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo y el Gobierno canario.
Obras en curso
Desde el Ayuntamiento explican que los trabajos para dificultar el acceso al inmueble continúan en marcha. La concejala de Urbanismo, Zaida González, señala que actualmente se están eliminando las rampas existentes, una de las actuaciones destinadas a impedir la entrada al edificio. Según explica, la persona que accedió al inmueble lo hizo “en una zona no solo prohibida, sino en obras”.
González asegura que el Consistorio “está trabajando en dificultar el acceso”, aunque admite que “siempre habrá alguien que quiera incumplir”. La concejala también confirma que las obras siguen en curso y que ella misma visitó el pasado martes el inmueble