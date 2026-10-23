El Cabildo gastará 1,3 millones en la dirección de las obras para reparar el Auditorio de Tenerife

La reparación de los desperfectos del Auditorio de Tenerife Adán Martín ha dado un importante paso con la licitación, por parte del Cabildo, de la contratación del servicio de la dirección facultativa de las obras para la reparación de los daños producidos por las patologías detectadas en 2017 y que han provocado el desprendimiento de partes del revestimiento cerámico (trencadís) que cubre la estructura diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. Además de filtraciones de agua y humedades en diversas zonas, especialmente en la segunda planta del edificio y áreas del aparcamiento.
El contrato ha salido a licitación por un importe de 1.289.579 euros (impuestos incluidos), su plazo de ejecución es de 40 meses y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 16 de noviembre inclusive, según se ha publicado en la plataforma de contratación.
En concreto, el contrato incluye los trabajos de dirección de obra, de ejecución de la misma y de coordinación en materia de seguridad y salud, incluyendo trabajos previos al inicio de las obras, el control económico de los trabajos y de sus plazos, seguimiento del plan de control de calidad, coordinación de los distintos agentes intervinientes y las actividades de recepción y liquidación, entre otras responsabilidades.
En los pliegos se especifica también que, entre las funciones a realizar por la dirección de obra, se supervisará el cronograma básico de ejecución de los trabajos resultante del análisis de utilización del auditorio en fase de construcción, estableciendo medidas de seguridad, la planificación funcional y estratégicas para asegurar la continuidad del uso cultural del edificio durante la ejecución de los trabajos.
Por lo que se coordinará la agenda cultural del auditorio con la planificación de la ejecución de las obras cada tres meses, sirviendo de base para definir las fases sensibles y los momentos de interrupción o simultaneidad posibles.
Por otra parte, los pliegos también indican que se extenderá la vigilancia del control de calidad a todo el proceso de ejecución de las obras, en especial a las unidades de obra de trencadís (el revestimiento de cerámica), por lo que a tal fin se destinará un asistente a la dirección de ejecución para el seguimiento del plan de calidad aprobado y un técnico vigilante del control de ejecución de las obras con dedicación exclusiva y de forma permanente y con suficiente experiencia técnica.
Años de litigios
Cabe recordar que desde la detección de los desperfectos en el auditorio en 2017, el Cabildo ha estado exigiendo a los responsables de la obra que asumieran la reparación de los daños encontrados, entre los que figuran el propio Santiago Calatrava, como autor del proyecto arquitectónico, o la UTE constructora encargada de ejecutar la obra.
Después de años de negociaciones y procesos judiciales con el objetivo de alcanzar una solución consensuada para reparar el edificio, las conversaciones se reactivaron el 27 de septiembre de 2023, concediendo el Cabildo a Calatrava un nuevo plazo para presentar un proyecto técnico que permitiera abordar la reparación del edificio. Tras varias modificaciones solicitadas por los técnicos insulares durante su elaboración, el proyecto definitivo llegó finalmente a la Corporación insular el pasado mes de febrero.
Una vez superados los trámites de supervisión y aprobación técnica, el proyecto salió a exposición pública el pasado abril, cuantificando los trabajos a acometer en más de 17,6 millones (con impuestos), aunque en 2022 los técnicos del Cabildo estimaron esta partida en unos 24 millones, y un plazo de ejecución de 32 meses.
Sin embargo, a día de hoy aún no se ha confirmado quién asumirá el coste de dicha reparación del auditorio, si el Cabildo de Tenerife o Santiago Calatrava y la contrata.
Mientras tanto, desde la Corporación insular indicaron el pasado abril que mantendrán las medidas cautelares necesarias para evitar posibles daños a terceros en este edificio icónico de Tenerife, que se inauguró en el año 2003 y tuvo un coste final de unos 75 millones