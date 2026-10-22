El Teide recibe la primera nevada del otoño: el termómetro baja a un grado

El Teide ha recibido este jueves, 22 de octubre, la primera nevada del otoño, que ha dejado una ligera capa de nieve en las zonas más elevadas del pico, como se aprecia en la imagen, captada por Canarias Life. La precipitación ha sido escasa y se concentra en la cima del volcán, coincidiendo con varios días de inestabilidad meteorológica en Canarias por la presencia de una DANA.
Las bajas temperaturas en las cumbres de Tenerife han favorecido la aparición de las primeras nieves. Según los datos facilitados por la empresa del Teleférico del Teide, la estación superior, situada a unos 3.555 metros de altitud, registraba un grado de temperatura a las 03.07 horas de este jueves.
La previsión meteorológica para la cima del Teide contempla temperaturas de entre cero y dos grados durante la jornada, con sensaciones térmicas que podrían descender hasta los seis grados bajo cero debido al viento.
Aunque la nieve caída es poca, supone la primera aparición del manto blanco en el volcán durante este otoño, cuando todavía faltan dos meses para la llegada del invierno.
La DANA mantiene la inestabilidad en Canarias
La primera nevada del otoño coincide con un episodio de lluvias y tormentas que afecta al Archipiélago desde comienzos de semana.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves intervalos nubosos y chubascos en Tenerife, que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas, especialmente en zonas de interior y medianías.
La inestabilidad tenderá a disminuir durante la tarde, mientras que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.
Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de prealerta por lluvias en Tenerife, mientras que El Hierro, La Gomera y el este de La Palma se encuentran en alerta ante la posibilidad de precipitaciones intensas.
En estas últimas Islas se contemplan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas.
La ligera nevada registrada en el Teide no implica que exista una acumulación significativa de nieve en el Parque Nacional. La evolución de las temperaturas y las precipitaciones determinará si la nieve permanece en la cumbre durante las próximas jornadas.