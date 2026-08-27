Captan un ‘misterioso’ destello verde sobre el Teide: “Se puede apreciar un objeto no identificado”

Un destello verde captado durante una grabación nocturna en el Parque Nacional del Teide ha llamado la atención de Ufo Tenerife (@ufotenerifeislascanarias), un perfil en redes sociales dedicado a la ufología. El fenómeno aparece durante apenas un instante en el vídeo y sus autores no han podido determinar qué lo provocó.
La grabación se realizó durante la madrugada del 22 de agosto de 2026 desde la zona de Montaña Sámara, con la cámara orientada hacia La Gomera. Según explica Ufo Tenerife, el dispositivo estuvo grabando durante 22 minutos, entre las 01.54 y las 02.16 horas.
¿Qué fue lo que captó la cámara?
El mencionado perfil publicó las imágenes junto con una explicación del proceso seguido para analizarlas. Detalla que el vídeo original fue convertido posteriormente en un time-lapse, por lo que los 22 minutos de grabación quedaron condensados en una secuencia mucho más corta. En esa versión, el supuesto objeto aparece durante aproximadamente un segundo.
Lo que se observa es un punto o destello luminoso de tonalidad verde que aparece sobre el cielo nocturno, en una zona próxima a la vegetación que se encuentra en primer plano. Por tanto, la publicación plantea una pregunta sencilla: ¿qué fue lo que captó la cámara?
Por ahora, no hay una respuesta concluyente. “Seguramente alguien pensará que ha sido un puntero laser, pero hubiera tenido que estar apuntando la misma parte del cielo durante 1 minuto sin moverse de un milímetro, y eso es casi imposible”, señala la citada cuenta.
¿Tres objetos o una sola figura?
Hay otro detalle que ha despertado la curiosidad de quienes han analizado las imágenes. Y es que, según explica Ufo Tenerife, la aplicación de distintos filtros permite distinguir lo que parecen ser tres elementos dentro del fenómeno luminoso. Advierte, sin embargo, de que esta interpretación tampoco permite saber si se trata de tres objetos diferentes o de varias partes de una misma fuente, pues una parte de la imagen queda condicionada por la presencia de un árbol.
Por ello, los autores plantean incluso que podría existir una zona del supuesto objeto que no llega a verse.”Nosotros no lo vimos con nuestros ojos porque estamos haciendo otras cosas, pero la cámara lo captó todo como siempre”, añade.