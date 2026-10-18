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La ruta canaria deja tres fallecidos en un cayuco que arribó en la pasada madrugada a El Hierro

La Salvamar Diphda acompañó la embarcación hasta La Restinga, donde los equipos de emergencia atendieron a sus ocupantes
Cayuco en aguas de El Hierro
Imagen de archivo de un cayuco en aguas de El Hierro. / Salvamento Marítimo
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Salvamento Marítimo ha escoltado la pasada madrugada hasta La Restinga a un cayuco que fue localizado navegando al sur de la isla con de 131 personas migrantes a bordo, confirmándose el fallecimiento de tres personas, mientras seis precisaron de traslado al Hospital.

Ante el aviso del avistamiento de una embarcación irregular, el Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Diphda, que salió al encuentro del cayuco, con 131 personas migrantes a bordo, y lo acompañó hasta su llegada a puerto.

Una vez en tierra, efectivos sanitarios desplazados a la zona atendieron a un total de 131 personas migrantes, entre ellas 25 mujeres y 8 menores, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que contabiliza tres migrantes los fallecidos y seis los trasladados al Hospital.

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