Canarias reclama el despliegue de Frontex ante el repunte migratorio: 3.800 llegadas desde septiembre

El Gobierno de Canarias ha reclamado este martes, 13 de octubre, el despliegue de Frontex en la ruta atlántica y un refuerzo de los medios de la Guardia Civil y la Policía Nacional ante el repunte de llegadas de migrantes al Archipiélago. Según los datos aportados por Coalición Canaria (CC), cerca de 3.800 personas han llegado a las Islas desde el 1 de septiembre.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido estas medidas durante el pleno del Parlamento autonómico, donde ha insistido en la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores y garantizar una distribución ágil de las personas migrantes que lleguen a Canarias.
La petición coincide con las reclamaciones de la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, y de la candidata de Coalición Canaria al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido. Ambas han solicitado una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea ante el incremento de llegadas registrado durante las últimas semanas.
El repunte se produce después de varios meses con cifras inferiores a las de ejercicios anteriores. Según los datos del Ministerio del Interior, 7.133 personas habían llegado de forma irregular a Canarias hasta el 30 de septiembre de 2026, por debajo de los registros del año anterior. Sin embargo, septiembre cerró con 1.970 llegadas, un 173% más que en el mismo mes de 2025.
Clavijo pide reforzar Frontex y la vigilancia de las fronteras
Durante su intervención parlamentaria, en respuesta a la diputada del Partido Popular Luz Reverón, Clavijo defendió el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y el aumento de recursos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«Hay que reforzar la protección de nuestras fronteras, para que los que acaben llegando puedan tener una distribución ágil y rápida en el territorio continental», afirmó.
Reverón recordó la operación Noble Centinela, desarrollada en 2006, y planteó recuperar un dispositivo aeronaval comparable para reforzar la vigilancia de la ruta atlántica.
El presidente autonómico también insistió en que la respuesta migratoria debe sustentarse en la cooperación con los países africanos y en la generación de oportunidades en origen.
Asimismo, reiteró sus críticas a las consecuencias que, a su juicio, puede tener el Pacto Europeo de Migración y Asilo para territorios fronterizos como Canarias.
Clavijo advirtió de que las nuevas reglas europeas pueden provocar una mayor permanencia de personas migrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Canarias advierte de un aumento de llegadas en octubre
Los datos facilitados este martes por Cristina Valido reflejan un incremento de la actividad migratoria durante las primeras semanas de otoño.
La dirigente nacionalista señaló que cerca de 3.800 personas habían llegado a Canarias entre el 1 de septiembre y el 11 de octubre, aproximadamente un tercio de las registradas durante todo el año, según sus cálculos.
Según Valido, 1.652 migrantes llegaron a las Islas entre el 1 y el 11 de octubre de 2026, a bordo de 17 embarcaciones. En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 83 personas y en 2024 fueron 1.266.
La candidata de CC también informó de la llegada de 499 menores desde septiembre, de los cuales 432 serían menores no acompañados.
Entre las Islas con mayor actividad durante este periodo figuran Lanzarote y El Hierro, que reciben embarcaciones procedentes de diferentes puntos de la costa africana.
Los últimos días han confirmado el aumento de llegadas. Entre el viernes y el lunes, los dispositivos de emergencia atendieron a más de 1.100 personas desembarcadas en distintas Islas, según los datos publicados por medios nacionales y regionales.
Canarias pide explicaciones al Ministerio del Interior
La consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, confirmó durante el pleno parlamentario que el Ejecutivo regional ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer las medidas previstas ante el incremento de llegadas.
Según explicó, el Gobierno canario todavía no ha recibido contestación.
«La ruta canaria se ha activado», advirtió Barreto, que reclamó una política migratoria específica para los territorios fronterizos de la Unión Europea.
La consejera también defendió que Canarias participe en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y reciba financiación suficiente para afrontar sus responsabilidades como frontera exterior comunitaria.
Las cinco medidas que reclama Coalición Canaria
Cristina Valido presentó este martes cinco propuestas que, según defendió, permitirían reforzar la respuesta ante el incremento de llegadas:
- Refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional: más medios marítimos, aéreos y tecnológicos, sistemas de detección temprana y coordinación con Salvamento Marítimo.
- Despliegue reforzado de Frontex: aeronaves, equipos especializados y medios de vigilancia en la ruta atlántica.
- Activación de mecanismos europeos de solidaridad: solicitar a la Unión Europea medidas para repartir las responsabilidades entre los Estados miembros.
- Operación policial internacional: coordinación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, con participación de Europol, para combatir las redes de tráfico de personas.
- Iniciativa diplomática urgente: intensificar la cooperación con Marruecos, Senegal y Gambia ante los cambios detectados en los puntos de salida.
Valido defendió que la respuesta no debe limitarse al control fronterizo, sino incluir cooperación policial, protección internacional y atención humanitaria.
«Canarias necesita más Estado, más Europa y más capacidad operativa, no una militarización de la respuesta migratoria», aseguró.
Preocupación por el reparto de menores migrantes en 2027
Clavijo también puso el foco en la continuidad del mecanismo extraordinario de distribución de menores migrantes no acompañados previsto en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
El presidente advirtió de que la vigencia de esta modificación finalizaría el 31 de diciembre de 2027 y reclamó un acuerdo político que permita mantenerla.
«Eso significa que si el 31 de diciembre de 2027 no se renueva o se ratifica, el problema de los menores lo volveremos a tener, probablemente más acrecentado como fruto del nuevo pacto migratorio de la Unión Europea», afirmó.
En este sentido, pidió a los grupos con representación en el Parlamento canario que cierren filas para garantizar la continuidad del mecanismo de distribución.
La preocupación del Ejecutivo regional se centra en evitar que un nuevo incremento de llegadas vuelva a concentrar la atención y acogida de menores migrantes en las Islas.