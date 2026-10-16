Se tatúa el famoso Muñeco de Nieve de Tenerife: “Tiene su encanto”

El Muñeco de Nieve de Tenerife tiene una admiradora que ha decidido llevarlo siempre consigo. Cathaysa, conocida en TikTok como @soy.catha, ha compartido un vídeo en el que muestra un tatuaje de la popular escultura, una imagen que ha sorprendido a varios usuarios de la red social.
Lejos de tratarse de una elección casual, la joven ha explicado que decidió tatuarse el monumento porque le trae “muchos recuerdos”. Y es que, para ella, esta peculiar figura situada en una rotonda de Santa Cruz de Tenerife tiene un valor sentimental que va más allá de su aspecto.
En una de las respuestas a los comentarios que ha recibido su publicación, Cathaysa ha defendido con cariño al conocido muñeco: “No es tan feo”.
También ha asegurado que “tiene su encanto” y que “todos le hemos cogido cariño y nadie querría que lo quitasen”. Una declaración con la que resume lo que supone esta escultura para quienes han crecido viéndola en la avenida de Los Majuelos o pasan habitualmente por la zona.
@soy.catha Reales de Tenerife, manifiéstense Hecho por @Sara 🏴#tenerife #snowman #canarias🇮🇨 ♬ sonido original – BratzzHigh.
Una escultura que forma parte de los recuerdos de varias generaciones
El conocido Muñeco de Nieve es obra del artista checo Jirí Georg Dokoupil, que realizó la escultura a comienzos de la década de 1990. Se encuentra en la rotonda de la plaza de Las Nieves, en la avenida de Los Majuelos, y se ha convertido en una referencia para quienes transitan por esta parte de Santa Cruz de Tenerife.
Su popularidad ha trascendido incluso las fronteras de las Islas. En diciembre de 2022, varios usuarios de las redes sociales propusieron que fuera reconocida como la mejor estatua de rotonda de España.
Más recientemente, el monumento volvió a ser noticia después de perder uno de sus elementos más característicos: la nariz.
En octubre de 2025, la pieza original se desprendió de la escultura. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedió a su reposición en marzo de 2026, mediante una réplica fabricada con un material más ligero.
La nueva nariz, de unos 10 kilos frente a los 80 de la original, contó con la aprobación del propio artista.