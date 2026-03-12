José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, lo confirma: “El Muñeco de Nieve recupera su nariz”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha repuesto la nariz de la conocida escultura del Muñeco de Nieve de El Sobradillo, situada en la rotonda de la plaza de Las Nieves, en la avenida de Los Majuelos. La actuación se ha tramitado a través del distrito Suroeste y ha contado con apoyo técnico del Organismo Autónomo de Cultura. Así lo ha confirmado este jueves el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, en su perfil en Instagram: “El Muñeco de nieve recupera su nariz“.
La intervención permite recuperar uno de los elementos más reconocibles de esta obra, muy vinculada al entorno de El Sobradillo y al paisaje urbano del Suroeste de la capital tinerfeña. La nueva pieza sustituye a la original, que se desprendió hace meses.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que se haya podido rehabilitar una escultura que, a su juicio, ya forma parte del patrimonio sentimental de la ciudad y, en especial, de los vecinos del Suroeste. También agradeció la colaboración entre el distrito y el área de Cultura para sacar adelante la actuación.
Una nueva pieza más ligera
El concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, explicó que el Ayuntamiento ha instalado un nuevo elemento fabricado por la empresa Soldavi Metal, que ha replicado la nariz original del Muñeco de Nieve. Según recordó, la pieza original cayó en octubre.
Aquella nariz formaba parte de una estructura de hierro y hormigón armado y alcanzaba un peso total de unos 80 kilos. Por ese motivo, el Ayuntamiento optó por encargar una nueva pieza en un material más ligero, con un peso aproximado de 10 kilos.
Rivero señaló además que esta nueva nariz contó con la aprobación del escultor de la obra original, el artista checo Jirí Georg Dokoupil, autor de esta escultura a comienzos de la década de 1990.
Primera restauración integral en más de tres décadas
El Ayuntamiento prevé ahora dar un paso más con una restauración completa de la escultura. Según avanzó el edil del distrito, será la primera actuación integral sobre la obra tras más de 30 años.
Esa intervención formará parte del proyecto de rehabilitación peatonal de la avenida de Los Majuelos, donde la escultura tendrá un papel destacado dentro de la futura remodelación del entorno.
Desde el área de Cultura, el concejal Santiago Díaz Mejías indicó que el Organismo Autónomo de Cultura se ha puesto al servicio del distrito Suroeste para abordar esta actuación desde el punto de vista técnico y artístico. El objetivo, apuntó, ha sido que la réplica de la nariz mantuviera la mayor fidelidad posible respecto al diseño original.
¿Qué pasará con la nariz original?
El Ayuntamiento también ha confirmado que la nariz original no se desechará. La pieza será almacenada en la nave municipal de Patrimonio Municipal para incorporarla más adelante al entorno de la escultura, dentro de la futura obra de remodelación de la avenida.
De esta forma, Santa Cruz de Tenerife recupera uno de los rasgos más característicos del Muñeco de Nieve de El Sobradillo y prepara una restauración de mayor alcance para una de las esculturas más reconocibles del Suroeste del municipio.