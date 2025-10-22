Se le cae la nariz al emblemático Muñeco de Nieve de Tenerife

No, no la robaron, no. Se le cayó de madrugada el sábado día 11. Es que el paso del tiempo no pasa en balde para nadie, y la escultura del Muñeco de Nieve, una obra que data de los finales de los años 80 firmada por Jirí Georg Dokoupil.
Fue instalada en la santacrucera avenida de Los Majuelos y, al final, se ha ganado el cariño de los vecinos. El pasado sábado sufrió la caída de su nariz porque las inclemencias del tiempo afectaron a la estructura y se rompió la sujeción.
Eso sí, en el Ayuntamiento chicharrero han sido diligentes: lo detectaron a tiempo y han recuperado la nariz. En breve la devuelven a su sitio. Y si de paso una limpiadita…¡Miel sobre hojuelas!
De ‘rotonda más fea’ a símbolo querido
Aunque hoy es casi un icono entrañable para muchos tinerfeños, la rotonda del Muñeco de Nieve tiene un curioso pasado: fue elegida en varias ocasiones entre las más feas de España.
En 2018, el periodista Iñaki Berazaluce, autor del blog Strambotic en el diario Público, la incluyó en el ranking Miss Horrotonda, donde recibió unos 8.000 votos y se situó entre las 20 rotondas más espantosas del país.
Años antes, en 2013, ya había aparecido en otras dos encuestas organizadas por Libertad Digital e Informacion.com, en las que alcanzó los puestos quinto y octavo respectivamente. No ganó nunca… pero siempre estuvo en el podio de las más comentadas.
Protagonista en El Hormiguero
En 2023, el ‘monumento’ volvió a ser tema de conversación cuando el programa ‘El Hormiguero’ lo mencionó ante millones de espectadores.
El humorista Luis Piedrahíta lo describió como un “monstruo gigante que parece llevar al hombre hacia la muerte”, mientras que otros colaboradores comentaron, entre risas, que de noche “debe parecerse al demonio” y que su nariz es más grande que su cabeza.