La Retranca consigue lo imposible en la Tele Canaria, que 27.000 espectadores salgan corriendo

Hay programas que enganchan a la audiencia y otros que parecen diseñados para poner a prueba su paciencia. La Retranca, de la Televisión Canaria, pertenece, por lo visto, a una categoría todavía más exclusiva. Anoche logró la proeza de quedarse en un raquítico 1% de cuota de pantalla y apenas 4.000 espectadores, mientras cientos de miles de canarios veían la televisión a las once de la noche. Nada menos que 27.000 espectadores desaparecieron en estampida tras finalizar Una hora menos.
Ni José Antonio Valbuena (PSOE), ni Alfonso Cabello (CC), ni Luz Reverón (PP) consiguieron detener la desbandada. Tampoco los periodistas todólogos del invento. Ni siquiera Melisa Rodríguez, ex de Ciudadanos, y Alberto Rodríguez, de Drago. Su director, Máyer Trujillo, que además presenta este espacio de gran éxito, presume de conducir el programa más plural de Canarias que, curiosamente, produce Macaronesia, la productora de confianza de Manuel Domínguez.
Y razón no le falta: consigue que socialistas, populares, nacionalistas y hasta los de Drago coincidan en algo: que casi nadie quiera verlo. La RAE define la retranca como una ironía disimulada, con malicia y doble intención. Pero aquí la ironía no tiene nada de disimulada: el programa que presume de dar voz a todos parece haber conseguido que nadie quiera escucharlo, y de verlo, mejor no hablamos. Ay mi cabeza…