El PSOE de Tenerife apuesta por Patricia Hernández y así se lo hace saber a Ferraz

El PSOE tiene apenas una semana para cerrar sus candidaturas al Congreso. Aunque el 29-N el gran duelo será entre SÁNCHEZ y FEIJÓO, cada escaño puede resultar decisivo. Y en Tenerife hay movimientos.
Frente a las informaciones que apuntan a JOSÉ ANTONIO VALBUENA como favorito del entorno de ÁNGEL VÍCTOR TORRES, destacados dirigentes socialistas de la Isla habrían trasladado estos días a Ferraz su apuesta por PATRICIA HERNÁNDEZ.
Su argumento es el tirón electoral de una política muy conocida, con notable presencia en las redes sociales y una visibilidad pública reforzada por su papel al frente de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz y su tirón en islas como La Gomera. Un protagonismo que contrasta con el perfil más discreto de VALBUENA durante sus últimos años en el Senado.
Además, HERNÁNDEZ podría compatibilizar inicialmente su escaño en el Congreso con su aspiración a la alcaldía santacrucera en mayo.
En definitiva, una decisión que ahora está sobre la mesa de Ferraz, de cara a los próximos comicios donde un diputado puede decantar la balanza del futuro gobierno de España.