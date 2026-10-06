Patricia Hernández presenta una web para reclamar la tasa de basura de Santa Cruz

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado un modelo para que los vecinos puedan recurrir los recibos de la tasa de basura y mantener abierta la posibilidad de recuperar el dinero abonado si la Justicia termina anulando la ordenanza municipal. El recurso debe presentarse en el plazo de un mes desde la notificación y no suspende la obligación de pago.
La iniciativa fue presentada este martes por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Patricia Hernández, cuando el procedimiento judicial promovido contra la ordenanza continúa pendiente de resolución. Según explicó, la deliberación y fallo están señalados para el próximo 19 de noviembre.
El modelo puede obtenerse a través de la web reclamatasadebasura.es. Según el PSOE, el vecino debe completar sus datos y los correspondientes al recibo y presentar posteriormente el recurso ante el Ayuntamiento, de forma telemática o presencial.
Se trata de un recurso de reposición, para cuya presentación no es obligatoria la intervención de abogado ni procurador.
Un mes para recurrir la tasa de basura
El plazo es uno de los aspectos más importantes para los contribuyentes. La normativa sobre Haciendas Locales establece que el recurso de reposición contra una liquidación tributaria puede interponerse durante un mes contado desde el día siguiente a su notificación. La propia sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz recoge este mismo plazo para los recursos contra recibos y liquidaciones.
Además, recurrir no suspende automáticamente el cobro. La legislación señala que la presentación del recurso no paraliza la ejecución del acto impugnado, incluida la recaudación de la cantidad liquidada.
“Pueden pagar y recurrir o recurrir y pagar”, resumió Hernández durante su comparecencia.
El Ayuntamiento está enviando desde el 20 de septiembre las notificaciones oficiales de la tasa correspondiente a 2026. El plazo para realizar el pago voluntario depende de la fecha concreta en la que cada contribuyente reciba esa comunicación.
Qué ocurriría si se anula la ordenanza
El objetivo del modelo preparado por el PSOE es evitar que los recibos queden firmes sin haber sido impugnados mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Hernández sostiene que, si los tribunales declaran nula la ordenanza, los contribuyentes que hayan recurrido podrán reclamar la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas y, cuando legalmente corresponda, los intereses.
La portavoz socialista ha cuestionado las “prisas” del gobierno municipal de José Manuel Bermúdez por cobrar la tasa mientras continúa abierto el procedimiento judicial.
“No vamos a permitir que el Ayuntamiento de Santa Cruz y Bermúdez se queden con el dinero de los chicharreros y chicharreras”, afirmó.
Los argumentos del PSOE contra la tasa
El Grupo Socialista pide judicialmente la nulidad íntegra de la ordenanza y cuestiona, entre otros puntos, cómo se distribuye entre los contribuyentes el coste del servicio.
Hernández sostiene que el sistema utilizado para las viviendas no refleja adecuadamente el número real de personas que residen en cada inmueble y critica que hogares con situaciones diferentes puedan soportar cargas similares.
También cuestiona las bonificaciones incluidas en el sistema. La ordenanza contempla, por ejemplo, una bonificación del 95% para inmuebles de uso catastral religioso destinados exclusivamente a lugares de culto, según recoge la documentación municipal.
Respecto al reciclaje de materia orgánica, Hernández criticó la aplicación del incentivo relacionado con el contenedor marrón. El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado recientemente una bonificación del 10% vinculada a la separación de residuos orgánicos que se aplicará a partir de 2027.
La portavoz socialista sostiene además que parte de los costes trasladados a la ciudadanía tienen su origen en objetivos de reciclaje vinculados a la empresa concesionaria, Valoriza. Se trata de una afirmación del PSOE que forma parte de los argumentos contra la ordenanza.
Qué pasa con quienes ya han pagado
Hernández recomienda presentar igualmente el recurso a quienes ya hayan abonado el recibo, siempre que se encuentren dentro del plazo legal para hacerlo.
También anunció que el PSOE defenderá la devolución de las cantidades abonadas por contribuyentes que, según su interpretación, hayan podido quedar fuera de plazo debido a la confusión generada durante los primeros envíos municipales.
El Ayuntamiento distingue actualmente entre las comunicaciones realizadas con anterioridad y la notificación oficial individual, que es la que abre el período de pago de la tasa correspondiente a 2026.
El procedimiento judicial determinará ahora si la ordenanza continúa vigente. Hasta entonces, la presentación de un recurso contra el recibo y el pago de la tasa son cuestiones diferentes: impugnarla no elimina por sí solo la obligación de abonarla dentro del período correspondiente.