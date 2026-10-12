El PP canario copia a Vox y pide controlar la inmigración con las Fuerzas Armadas

El PP de Canarias ha entrado en campaña electoral utilizando la migración pese a que las llegadas por la ruta atlántica se han desplomado. Los populares de las islas han copiado a Vox y reclaman ahora que el Gobierno de España “despliegue las Fuerzas Armadas” para controlar la inmigración. El diputado popular, Jacob Qadri, defenderá esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. El Congreso ya rechazó en septiembre una propuesta de la ultraderecha en el mismo sentido sobre Ceuta y Melilla.
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