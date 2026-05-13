Bodas de oro de compromiso y fomento con la lectura en La Guancha

Hay instituciones que son mucho más que paredes y muebles. En La Guancha, la biblioteca pública y escolar es uno de esos lugares donde se custodia la memoria colectiva.
Este mes, el centro no solo celebra sus bodas de oro sino también el éxito de un modelo de convivencia que ha sabido unir a generaciones de lectores bajo un mismo techo.
La historia comenzó a escribirse el 24 de mayo de 1976 en el antiguo casino, la Sociedad XVIII de Enero. Su inauguración tuvo una gran repercusión social y cultural, convirtiéndose rápidamente en un punto de encuentro para la lectura y el aprendizaje.
En sus inicios, contaba con un patronato formado por un presidente, cuatro vocales y un secretario, además de 510 socios, en su mayoría niños y niñas ansiosos por descubrir mundos nuevos. En la actualidad, alcanza los 770 usuarios. El fondo bibliográfico inicial estaba compuesto por unos 3.500 libros, predominando las novelas, la literatura infantil y los textos de economía.
El camino no fue estático. Tras una década en el Casino y un paso transitorio por la calle Domingo Hernández en 1986, la biblioteca encontró su destino definitivo en 1992. Fue entonces cuando se tomó la decisión de trasladarla a sus actuales instalaciones en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha Jerónimo Morales Barroso. Ese mismo año, en concreto, en el mes de septiembre, se alcanzó un acuerdo que permitió integrarla con la biblioteca escolar del IES La Guancha, fortaleciendo así los recursos educativos y culturales disponibles para toda la localidad.
Para celebrar estos 50 años, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial que se desarrollará todo el mes y que incluirá actividades dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de acercar la biblioteca a la ciudadanía y recordar la importante labor cultural y educativa que ha desempeñado desde sus inicios y que aún se mantiene.
Entre las acciones previstas destaca la exposición de efemérides del mes de mayo, abierta al público de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas; sesiones de cuentacuentos bajo el título Cuentos que despiertan; encuentros con autores; talleres creativos denominados El viaje de la biblioteca y el acto institucional conmemorativo del 50 aniversario, que contará con intervención musical y la representación teatral Caperucita está enfadada.
Con este programa, el Ayuntamiento de La Guancha reconoce la trayectoria de una institución que ha sido clave en la vida cultural del municipio y reafirma su compromiso con el fomento de la lectura, el acceso al conocimiento y la dinamización cultural.