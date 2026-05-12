Luz verde a la construcción de 37 viviendas públicas con plazas de garaje en Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, visitó esta mañana la promoción de 37 Viviendas Protegidas que se construye en la calle La Portada, en María Jiménez, en el distrito Anaga, una actuación impulsada de manera conjunta entre el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Tenerife, y el Gobierno de Canarias para reforzar la oferta de vivienda pública en el municipio. Durante la visita, el regidor estuvo acompañado por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
En el recorrido por las obras también participaron la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; la consejera de Viviendas del Cabildo de Tenerife Sonia Hernández; la concejala de Viviendas del Ayuntamiento capitalino, Belén Mesa; y la concejala del Distrito Anaga, Gladis de León, quienes pudieron comprobar el avance de una promoción considerada estratégica para ampliar el parque público residencial en esta zona del municipio.
José Manuel Bermúdez destacó que “desde Santa Cruz estamos apostando de manera clara y decidida por la construcción de vivienda pública, para ello colaboramos activamente con otras administraciones como son el Cabildo y el Gobierno de Canarias, con los que hemos firmado un convenio que nos permite no solo financiar estas 37 viviendas sino también otras 226 en Cuevas Blancas, en el distrito Suroeste”.
El alcalde hizo hincapié en que “estas viviendas de María Jiménez estarán terminadas a principios del año que viene y podrán ser ocupadas por las familias, mientras que nuestro objetivo es comenzar con las de Cuevas Blancas este mismo verano”. Además, recordó que “más de la mitad de toda la vivienda que se esta construyendo ahora en Tenerife se está desarrollando en Santa Cruz, lo que demuestra nuestro compromiso para buscar soluciones a uno de los principales problemas de nuestros vecinos y vecinas”.
Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, apuntó: “Hoy estamos viendo cómo avanza una obra de 37 viviendas que se van a convertir pronto en hogares para 37 familias. La colaboración interadministrativa entre el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Cabildo demuestra que juntos podemos dar respuesta al principal problema de las familias canarias”.
Asimismo, haciendo mención a los inconvenientes que tienen las familias canarias con el acceso a la vivienda, Rodríguez manifestó que, “estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas en toda Canarias y tenemos más de 4.000 planificadas. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas sin tener que irse”.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, expuso como el Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado un paso al frente para responder a la demanda de la vivienda que existe en el archipiélago: “Cuando llega el dinero, tener todo el trámite burocrático y administrativo resuelto es lo que nos permite hoy estar viendo estas 37 viviendas en María Jiménez”.
Además, Dávila subrayó que “el Cabildo de Tenerife ha puesto seis millones de euros para impulsar esta promoción y las 226 viviendas de Cuevas Blancas”, lo que supone que “muchas familias van a poder encontrar aquí un hogar y crear un proyecto de vida”.
En el caso concreto de María Jiménez, la actuación contempla la construcción de 37 viviendas protegidas y 37 plazas de garaje, con una inversión de adjudicación de 4.415.905,84 euros. La promoción, cuya ejecución corre a cargo de VVO Construcciones, inició las obras el pasado 21 de octubre de 2024 y tiene prevista su finalización el 19 de febrero de 2027. El edificio contará con distintas tipologías residenciales adaptadas a diferentes necesidades familiares y sociales, distribuidas en dos viviendas de un dormitorio, diecisiete de dos dormitorios, dos adaptadas para personas con movilidad reducida, catorce de tres dormitorios, una de cuatro dormitorios y una vivienda tutelada de cinco dormitorios.
Este proyecto se enmarca en la estrategia conjunta de las administraciones para impulsar nueva vivienda pública en Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, el Ayuntamiento ha aportado el suelo urbanizado sobre el que se desarrolla esta promoción, valorado en 525.859 euros, además de los terrenos destinados a las futuras 226 viviendas públicas de Cuevas Blancas, cuya valoración asciende a 7.578.489,83 euros.
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha destinado 19 millones de euros dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento, mientras que el Cabildo de Tenerife aporta otros 6 millones de euros, configurando una financiación global de 25 millones destinada a reforzar la construcción de vivienda pública en la capital tinerfeña.