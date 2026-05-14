Polémica en Arona por una habilitación de crédito de 2,1 millones para adquirir inmuebles municipales

El expediente sobre la posible adquisición de un inmueble en Valle San Lorenzo ha abierto un nuevo frente político en Arona. El Grupo Socialista reclamó ayer al gobierno municipal de PP-CC-Vox que aclare las condiciones de una operación valorada en 2,1 millones de euros sobre un local que, según los socialistas, “fue vendido apenas unos meses antes por 1,4 millones”.
El Ayuntamiento sostiene que no existe tal compra cerrada y que únicamente se ha aprobado una habilitación de crédito para futuras adquisiciones administrativas.
La concejala socialista Raquel García planteó la cuestión en el último pleno, donde sostuvo que el expediente “genera muchísimas dudas”. El PSOE considera especialmente “llamativo” que el procedimiento municipal se iniciara el 8 de octubre de 2025 y que apenas un mes después, el 14 de noviembre, “el inmueble fuera adquirido por un empresario local”, pese a tratarse de un espacio que “llevaba cerca de diez años sin interesados”.
Cuestionan que la operación “se tramite como compra directa, sin concurrencia pública que permita comparar otras opciones”, y advierten de que “no consta una tasación municipal ni informes suficientes sobre la idoneidad del local”.
Por su parte, el Ayuntamiento ha desmentido a DIARIO DE AVISOS la versión socialista y la califica de “totalmente falsa”. “Lo aprobado no es la compra de un inmueble concreto, sino una habilitación de crédito destinada a futuras adquisiciones de inmuebles administrativos”, afirman, un paso previo que permite al Consistorio disponer de capacidad económica para valorar distintas opciones cuando surja una oportunidad viable.
Desde el gobierno local explican que en este momento no es posible aportar una tasación municipal ni informes de idoneidad concretos porque “todavía no se ha determinado la adquisición de un inmueble específico”. Entre las actuaciones en estudio figura la posible compra de un local que pueda destinarse, de forma transitoria, a dependencias de la Policía Local, una decisión que el Ayuntamiento vincula a la reciente incorporación de 31 nuevos agentes y a la falta actual de espacio para ubicar adecuadamente a la plantilla. El Consistorio no especifica las opciones que se barajan ni si la expuesta por el PSOE se encuentra entre ellas. La solución tendría “carácter provisional” mientras avanzan los trámites de la infraestructura definitiva, que requiere completar todas las fases del proceso hasta su construcción.