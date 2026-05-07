Romería y Baile de Magos de Valle San Lorenzo: transporte gratuito, comida canaria y Nueva Línea

Valle San Lorenzo celebrará del 8 al 17 de mayo las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima, con una programación que combinará tradición, folclore, deporte y gastronomía. El Ayuntamiento de Arona asumirá desde este año la organización y coordinación directa del programa, con el apoyo y colaboración de los colectivos, clubes y vecinos, que incorporará como novedad un servicio especial de autobuses gratuitos con motivo de la Romería del domingo 17, con conexiones desde Los Cristianos y Playa de las Américas.
Primer fin de semana: folclore y elección de la Romera Mayor
El viernes 8 de mayo, a las 10:00 horas, el Mercado del Agricultor acogerá un taller de iniciación al patchwork, que se repetirá el sábado 9 a la misma hora. Ese viernes, a las 20:00 horas, la Plaza San Lorenzo será escenario del concierto cultural del grupo folclórico Abruncos.
El sábado 9 de mayo, a las 11:00 horas, se inaugurará la exposición en la calle ‘Piques y Rosetas’, con recorrido desde el Centro Cultural. Ya por la noche, a las 21:00 horas, la Plaza San Lorenzo acogerá la gala de elección de la Romera Mayor en honor a Nuestra Señora de Fátima.
El domingo 10 de mayo, a las 10:00 horas, el Centro de Mayores celebrará el V Torneo de Dominó, y el Terrero de lucha acogerá la inauguración de la exposición ‘Homenaje a la Lucha Canaria de Arona’. A las 12:00 horas, tendrá lugar una luchada de liga entre el C.L. Chijafe y el C.L. San Antonio Abad de Fuencaliente (La Palma).
Baile de Magos, Festival de las Islas y fin de semana principal
El viernes 15 de mayo, a las 20:00 horas, se celebrará el Baile de Magos en la Plaza San Lorenzo, con actuaciones de grupos folclóricos municipales e invitados. Para participar se requerirá traje tradicional y llevar comida para compartir. Al finalizar, se celebrará un gran baile amenizado por la orquesta Wamampy.
El sábado 16 de mayo, desde las 10:00 horas, el Mercado del Agricultor acogerá una jornada especial de dinamización tradicional, exposiciones, talleres y concurso de pellas de gofio y mojos canarios, con inscripción e información en el propio mercado. A las 10:30 horas, se celebrará el Día del Niño con castillos acuáticos y terrestres y fiesta de la espuma en el Campo Municipal Óscar Pérez Barrios. A las 17:00 horas se disputará una de las novedades de estas fiestas, el I triangular de veteranos en honor a Nuestra Señora de Fátima. Ya por la noche, a las 20:00 horas, tendrá lugar el Festival de las Islas, con solicitas desde las 7 islas, seguido de baile con las orquestas Los Ideales y Pasión Gomera.
Domingo 17: Romería a La Centinela y jornada de convivencia
El domingo 17 de mayo tendrá lugar la jornada más esperada de las fiestas. A las 11:15 horas se celebrará la Romería en honor a Nuestra Señora de Fátima, con participación de grupos folclóricos municipales e invitados. El recorrido partirá desde la Parroquia de San Lorenzo Mártir y continuará por la avenida San Lorenzo y la TF-28 hasta el Mirador de La Centinela, donde se realizará la ofrenda floral y la bendición tradicional del municipio y sus habitantes.
A las 14:00 horas, se celebrará una comida canaria para compartir en La Centinela. La jornada concluirá a las 16:00 horas con gran baile en la Plaza San Lorenzo, con las orquestas Caracas, Malibú Band y Nueva Línea.
Transporte especial para la Romería
Con el objetivo de facilitar la asistencia, el Ayuntamiento de Arona habilitará un servicio especial de autobuses gratuitos el día de la Romería. Las salidas hacia Valle San Lorenzo partirán a las 09:00, 10:00 y 11:00 horas desde Los Cristianos (avenida Juan Carlos I, frente al Auditorio Infanta Leonor) y desde Playa de las Américas (avenida Noelia Alfonso Cabrera, frente al Hotel Zentral Center, parada TITSA). El regreso desde Valle San Lorenzo será a las 16:30, 17:30 y 18:30 horas, con paradas en los mismos puntos.